Las pacientes de cáncer de mama insisten: «No somos superheroínas»

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña «Nos lo tomamos a pecho», una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. Fue presentada ayer en la sede de la asociación en Pontevedra, con un encuentro en el que pacientes, entorno y profesionales han compartido sus testimonios sobre los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y tras superar la enfermedad.

Ángeles Rubio, Raquel Quintáns, Patricia Martín, Carmen Suage y María José Rosal son cinco mujeres que han pasado o están pasando un cáncer de mama. Carmen García, coordinadora de Atención al Paciente, abrió el encuentro destacando la importancia de dar voz a quienes viven esta enfermedad: «El cáncer de mama es el segundo en incidencia en nuestra provincia, con 768 nuevos casos en 2024, siendo un 22% de casos en mujeres menores de 50 años. Pero más allá de los datos, hoy queremos escuchar la experiencia real de las pacientes, porque su vivencia muchas veces queda silenciada».

Ángeles Rubio explicó cómo el cáncer no solo afecta emocionalmente, sino también en el ámbito laboral, señalando que «sientes que te tienes que hacer fuerte, sientes miedo, incertidumbre». Además, puso en evidencia la dificultad que supone enfrentar la enfermedad cuando se tiene cierta edad, recordando que «tengo compañeras que han tenido que empezar de cero y sobre todo es complicado cuando esto sucede ya con cierta edad».

Por su parte, Raquel Quintáns relató la presencia constante del miedo a lo largo de su vida desde que fue diagnosticada por primera vez en 1993. Para ella, el principal temor era «no tener vida para cuidar a mis hijos». Años más tarde, en 2021, volvió a enfrentarse al cáncer de mama, lo que reafirma la dureza y la realidad compleja de esta enfermedad: «La realidad no es rosa, es dura».

Patricia Martín quiso dejar claro que cada experiencia es única y que no todas las pacientes encajan en un mismo molde. En sus palabras, «yo pregunté ¿voy a vivir? No me gusta que me tengan pena, tampoco soy una heroína. Cada paciente somos totalmente distintas».

Carmen Suage valoró la honestidad como un pilar fundamental para conectar con otras personas afectadas. «Cuánto más reales se muestren las cosas, mejor llegaremos a otras personas. Por eso, os aplaudo por esta campaña», afirmó, insistiendo en que su día a día es el de cualquier persona, aunque con «una mochila más».

Finalmente, María José Rosal destacó la importancia de visibilizar las distintas realidades dentro del cáncer de mama, especialmente en pacientes jóvenes. Recordó que, aunque la mayoría de los diagnósticos ocurren a partir de los 50 años, «hay ideas muy simplificadas en ocasiones, por eso son necesarias campañas como esta que reflejen la realidad que vivimos las pacientes con cáncer de mama». Añadió que «no todo es color de rosa» y que «es necesario recoger cómo se para nuestra vida, bien porque eres una persona joven con hijos o bien porque eres joven y quieres tenerlos. No somos superheroínas».