Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Media Maratón Entre Rías se celebra este fin de semana

La inscripciones se abren hoy | Se esperan más de 2.000 corredores como el pasado año

REDACCIÓN

Sanxenxo

La Media Maratón «Entre Rías» regresa el domingo, 17 de mayo, para consolidarse como una de las grandes citas del calendario gallego de running. Las inscripciones abren hoy a las 20 horas y todo apunta a que se superará el récord de participación del año pasado, cuando más de 2.200 atletas enlazaron O Grove y Sanxenxo, en una gran jornada festiva de running y deporte.

La prueba, organizada por los concellos de O Grove y Sanxenxo, bajo la dirección técnica de Nokao, ofrecerá tres modalidades: Media maratón (21 kilómetros) 10 para los corredores más rápidos y populares y relevos por parejas, una opción ideal para quienes deseen compartir la experiencia

El sábado, 16 de mayo, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños de 0 a 13 años, fomentando la participación familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents