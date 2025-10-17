Libros y fulares por el Día Internacional de la Pobreza
Boa Vida invita a reflexionar a la ciudadanía hoy en A Peregrina desde las 11.30 horas
A.L.
Pontevedra
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Asociación Boa Vida organiza una actividad abierta a la ciudadanía para reflexionar y actuar frente a la pobreza localmente.
Será en la Praza da Peregrina de 11.30 a 13.30 horas de este viernes, 17 de octubre. Habrá información y acciones abiertas a la ciudadanía, regalando libros y fulares a la personas que se acerquen e invitando a reflexionar sobre el impacto de la pobreza y sobre cómo pequeñas acciones pueden marcar diferencia.
«Comprando en Boa Vida, practicando ecología y escuchando a las personas en exclusión también se contribuye a reducir la pobreza», destacan desde la organización.
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra