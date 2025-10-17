Libros y fulares por el Día Internacional de la Pobreza

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Asociación Boa Vida organiza una actividad abierta a la ciudadanía para reflexionar y actuar frente a la pobreza localmente.

Será en la Praza da Peregrina de 11.30 a 13.30 horas de este viernes, 17 de octubre. Habrá información y acciones abiertas a la ciudadanía, regalando libros y fulares a la personas que se acerquen e invitando a reflexionar sobre el impacto de la pobreza y sobre cómo pequeñas acciones pueden marcar diferencia.

«Comprando en Boa Vida, practicando ecología y escuchando a las personas en exclusión también se contribuye a reducir la pobreza», destacan desde la organización.