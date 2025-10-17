Un juzgado de Pontevedra cede al Archivo la custodia de la declaración de herederos de Castelao

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra ha entregado hoy el expediente de declaración de herederos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao al Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, que se encargará de su conservación y custodia.

Los documentos, que fueron localizados por un funcionario durante el proceso de reordenación de fondos antiguos del Archivo Judicial de Gestión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, datan del año 1972.

Muerte de la viuda

En el expediente alusivo a esta declaración figura un auto de fecha 27 de abril de 1972 en el que el juzgado declara a las dos hermanas de Castelao, que falleció en Buenos Aires el 7 de enero de 1950 sin haber otorgado testamento, únicas herederas.

En la demanda presentada por las dos familiares en el juzgado de Pontevedra, lugar del último domicilio de Daniel Rodriguez Castelao en España, alegaron que eran sus únicas parientes en aquel momento, pues el fallecimiento de la viuda de su hermano en 1969 provocó que cesase en la percepción de la entonces denominada «cuota viudal», exponían las beneficiarias.

La competencia territorial del juzgado de Pontevedra vino dada porque, según consta en los documentos, el insigne galeguista Castelao llegó a la ciudad en 1916, destinado al Cuerpo Auxiliar de Estadística, y permaneció en ella hasta su exilio, en 1936.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, tras el hallazgo del expediente el pasado mes de agosto, lo puso en conocimiento tanto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como del Archivo Histórico Provincial, que, después de analizar una copia digitalizada, puso de manifiesto la importancia del descubrimiento.

Tramitación

Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia tomó conocimiento del asunto en su reunión del pasado 3 de octubre, en la que acordó que los juzgados de Pontevedra acogiesen un acto solemne para la entrega del expediente.

Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra emitió un acuerdo gubernativo por el que se acordó la transferencia de los documentos al archivo, “atendido su notorio interés histórico, social y cultural”.

Conservación

De hecho, según consta en la resolución, entre sus fondos ya se encuentran otros expedientes judiciales antiguos de este y de otros juzgados de Pontevedra, por lo que entiende que reúne las condiciones más adecuadas para la conservación, custodia e investigación del expediente.

Al acto de entrega, celebrado esta mañana en sede judicial, han asistido el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, Julio César Díaz Casales; la letrada de la Administración de Justicia del órgano, Adriana Álvarez Gorgojo; el funcionario de auxilio judicial que localizó la declaración, Pablo López;además de la directora del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, Carmen Luisa Corgo Solleiro, explican en el TSXG.