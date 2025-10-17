¿Realmente hay justicia si se tarda años en sentenciar?

No, evidentemente no hay justicia si se espera años por una sentencia. La justicia tiene unas exigencias de tiempo insoslayables, de manera que una justicia lenta es una justicia frustrada y que no satisface el derecho fundamental que tiene el ciudadano a la tutela judicial. Entonces es una preocupación constante el intentar abreviar los plazos. Y ese es nuestro debate hoy en día, cuando estamos viendo que vamos por el camino contrario, que cada vez se están ampliando más.

¿Cuáles serían las soluciones?

Es muy complicado, cada jurisdicción tiene sus especialidades y las causas del retraso en cada tipo de asuntos quizás son diferentes, pero hay una causa clave, que es que hacen falta jueces en España. Eso es una evidencia, nosotros ponemos un número de sentencias al mes, que ya es exagerado, y no se puede hacer más. Si aumento el número de ponencias a los compañeros lo único que consigo con eso es que se trabaje peor, caigamos en errores y vengan nulidades y no se examinen los asuntos, de manera que el número de sentencias es limitado. Esto solo se soluciona si ponemos más magistrados. Y si lo que se hace es seguir el camino contrario, que es lo que estamos haciendo ahora, amortizando plazas o cambiándolo todo y poniendo dificultades adicionales, nos estamos yendo a tiempos de resolución de asuntos inasumibles y desconocidos aquí, en especial en esta Audiencia, que era un modelo de funcionamiento.

La Ley de Eficiencia de la Justicia empieza a ser efectiva con la puesta en marcha de tribunales en los pequeños partidos judiciales ¿resulta fácil la transición?

No, está siendo muy complicada, abrupta y traumática. Los juzgados de pueblo ya están en funcionamiento, ahí quizás tienen sus dificultades como es evidente pero no se ha notado tanto, pero ahora estamos implantando lo que llaman la Fase 3, que entra en funcionamiento el próximo 1 de enero, y ahí sí que estamos teniendo unas dificultades tremendas. Hemos constituido un grupo de trabajo, nos reunimos la semana que viene por primera vez, y ahí vamos a intentar poner en funcionamiento el sistema, pero estamos a dos meses vista, estamos al principio y me temo que va a resultar algo caótico.

¿Cuáles señalaría como los defectos más graves de la justicia?

En el tema de la decisión, la falta de jueces, creo que lo ve cualquiera. Y luego habría que buscar sistemas, que la ley apunta pero veremos si funcionan porque a mi me parece un poco un experimento, que son los medios estos de solución de controversias. Es un sistema previo a que se pueda presentar la demanda y se exige los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), se obliga a la gente a que intente extrajudicialmente la solución. Creo que es un poco de cultura, los abogados aquí desempeñan un papel fundamental, quizás no se tiene que llevar todos los asuntos a los tribunales, y me doy cuenta de que a veces no es un solo tema de cuantía, sino de calidad: hay gente a la que se le debe poco dinero pero es su asunto y es su derecho y no tiene por qué cederlo. Hay casos así, pero hay bolsas de asuntos que, la verdad, se podrían solucionar de otra manera y no deberían llegar a los tribunales.

La transición de la Ley de Eficiencia de la justicia está siendo muy complicada, abrupta y traumática

¿Es previsible una especialización de las salas en el tema del narcotráfico, como sucede con la Fiscalía?

Lo veo más difícil, porque aquí secciones penales tenemos solo 3. Hay una especializada en violencia de género, que es necesario y ve aumentadas sus competencias porque la ley le asigna todos los delitos contra la libertad sexual, contra mujeres y menores, y con esos asuntos ya va a quedar con mucha más carga de trabajo, de manera que no tenemos margen para crear una sola sección de narcotráfico. Se puede potenciar la especialización de los jueces, aunque todos los que están en estas secciones penales tienen mucho conocimiento de esta materia. Ahora mismo no especializaría una sección en narcotráfico.

¿Son suficientes los medios frente a la violencia de género y vicaria?

Se está haciendo un gran esfuerzo. Se han creado los juzgados de VioGén, dos en Vigo y se apunta a la posible creación de uno en Pontevedra, que veo con buenos ojos, que se pueda complementar en una doble vía, o bien asignándole otras funciones o comarcalizando el partido judicial, que puede ser muy interesante. Pero el esfuerzo no es solo en justicia, sino en otros ámbitos, como en las fuerzas de seguridad, el nivel de la especialización de la policía es muy llamativo, y también en otros ámbitos, en la asistencia a las víctimas y en recursos públicos. Y no se consigue bajar la cifra, con lo cual es un tema en definitiva de educación de la sociedad. Creo que el último esfuerzo está en los colegios para que ya lleguemos a una situación de normalidad, porque las cifras siguen siendo altas, mucho, llamativamente altas.

Ahora mismo no especializaría una sección de la Audiencia en narcotráfico

¿Las pulseras de los maltratadores son un sistema eficaz?

Están teniendo problemas. He aterrizado en este asunto desde hace 15 días, pero veo que este sistema Cometa tiene muchas dificultades de tipo técnico, fundamentalmente. Ha habido un cambio de empresa, parece ser, y en las reuniones que estamos manteniendo sobre esta materia veo que los dispositivos no funcionan como deberían. Supongo que será un tema presupuestario. Tenemos una comisión de coordinación de violencia de género, que se reúne la semana que viene precisamente, muy extensa, que presido y la integran la presidenta de la sección de VioGén, los jueces decanos, abogados, procuradores, decanos de colegios, todos los miembros de fuerzas de seguridad, también servicios del Ayuntamiento y la Diputación, y ahí vamos a tratar este lunes el tema del sistema Cometa.

Si se utiliza lawfare como una especie de modalidad agravada de la prevaricación judicial, de una serie de jueces que dictan resoluciones injustas a sabiendas, agravada por motivos políticos, me parece simplemente una fantasía. Creo que en España no existe

¿Debería actualizarse la Ley del Jurado?

Con sinceridad, no sé los problemas que tienen con el jurado. Apliqué la Ley del Jurado como juez de instrucción, no me gustaba mucho el sistema pero veo que la ley se ha normalizado y que están trabajando bien. No me parece que haya una necesidad objetiva de ampliación de los delitos del jurado. No hay muchos, pero creo que funciona aceptablemente la ley, no veo que haya necesidad de cambios, aunque confieso que no soy experto.

¿Qué opina de la lawfare, la judicialización de la política?

Debo confesar que el término lawfare me molesta. Es una cosa que se inventó creo que no en otras latitudes, sino en otras longitudes, porque creo que viene de Sudamérica y el Caribe. Si se aplica a la judicialización de la política, que cuando hay un conflicto los políticos se dediquen a solventarlo en los tribunales, pues es una práctica democrática creo que muy discutible, pero están en su derecho, pero si se utiliza lawfare como una especie de modalidad agravada de la prevaricación judicial, de una serie de jueces que dictan resoluciones injustas a sabiendas, agravada por motivos políticos, me parece simplemente una fantasía. Creo que en España no existe, creo que hay una serie de casos muy mediáticos, jueces a los que se les pone el foco de la opinión pública, pero creo que son compañeros que están haciendo su trabajo honestamente y si se equivocan en sus decisiones hay un sistema de recursos. Las decisiones de los jueces de instrucción se revisan por la Audiencia Provincial, donde hay tres magistrados aleatoriamente elegidos, y luego está el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Fiscalía. Con lo cual me parece que lo del lawfare es una fantasía, no existe en España.