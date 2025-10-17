La Guardia Civil y Agaela organizan una marcha solidaria contra la ELA

Con motivo de dar visibilidad y recaudar fondos para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la Guardia Civil de Pontevedra en colaboración con la asociación de afectados por esta enfermedad, Agaela, y la Xunta de Galicia organizan «Kilómetros contra la ELA», una marcha popular el próximo 9 de noviembre.

El objetivo es recaudar fondos par destinarlos a los diagnosticados de esta enfermedad y a sus familiares mediante la inscripción de los participantes, que supone una donación de diez euros.

Se trata de un recorrido que suma un total de 14 kilómetros y que establece su salida en el puerto de Arcade a las 10.00 horas, desde donde se parte realizando un primer tramo por la senda litoral desde la playa de esta localidad hasta el puente medieval de Ponte Sampaio con destino a la plaza de la Peregrina de Pontevedra.

Además, los participantes dispondrán de autobuses que saldrán del pabellón de deportes de Pontevedra y recibirán una camiseta, una bolsa conmemorativa y avituallamiento durante el recorrido, donde se encontrarán presentes distintas unidades de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre ellas se encuentran el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Unidad de Seguridad Ciudadana y agentes de tráfico.

Por otro lado, este tipo de campañas nacen con la finalidad de ser dedicadas cada año a una causa solidaria, recorriendo trayectos del Camino de Santiago.

Todas aquellas personas interesadas se podrán unir a la causa hasta el domingo 2 de noviembre.