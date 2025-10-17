Grandes productoras de cine recorren posibles escenarios «de película»

La Diputación Provincial organiza hasta el próximo lunes n viaje de familiarización con productoras audiovisuales internacionales para que puedan conocer en primera persona la provincia con la finalidad de que se convierta en escenario de rodajes de grandes producciones audiovisuales.

Está previsto que en e lviaje se concentren localizadores internacionales y nacionales qu e trabajan con productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bross y A3 Media y que estuvieron implicados en proyectos como The Walking Dead, Batman Begins, Fast and Furious, El increíble Hulk, El Cuerpo, Midsommar, saben Aquell, Verom: el último baile, La sociedad de la Nieve, Un monstruo viene a verme o El Renacido.

El viaje de familiarización comenzó ayer jueves con la llegada a la provincia y hoy viernes está previsto un progrma que contempla la visita a la zona industrial de Vigo, un recorrido por Baiona y por el sur de la provincia con paseo en barco por el río Miño y la visita al conjunto histórico-artístico de Tui.

También en esta primera jornada se lleva a cabo una sesión formativa en la que profesionales del mundo audiovisual darán a conocer sus experiencias de rodaje en las Rías Baixas, las particularidades del territorio, cómo es producir en la provincia y el papel institucional de Rías Baixas Film Commission.

Mañana sábado, el viaje de familiarización recala en la comarca de O Salnés, con recorridos por Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova, ambados y O Grove, paseo en barco por la ría de Arousa y visita a una bodega de la Denominación.

Por su parte, el domingo,el programa incluye una visita al castillo de soutomaior, a las salinas del Ulló, en Vilaboa, a Pontevedra capital, A Estrada y Silleda.

La Diputación participó en la Shootin Locations Marketplace, un encuentro internacional de la industria ausiovisual que se celebró en Valladolid y en el que la institución mantuvo reuniones de trabajo con productores y localizadores de HBO, Paramount Pictures o, entre otros, Amazon Studios a los que presentó los lugares más atractivos para grandes producciones audiovisuales, con le fin de atraer nuevos rodajes y proyectos audiovisuales al territorio.