La feria «Móvete» abre a las cinco de la tarde
En el recinto ferial de Pontevedra se inaugura esta tarde el IX Salón del Motor «Móvete», acto al que está prevista la asistencia de diversas autoridades locales y provinciales. Quien sí anunció que estará en la apertura del salón es el portavoz socialista Iván Puentes, quien pretende dar apoyo a este sector. El acto está previsto para las cinco de la tarde.
