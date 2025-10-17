Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La feria «Móvete» abre a las cinco de la tarde

En el recinto ferial de Pontevedra se inaugura esta tarde el IX Salón del Motor «Móvete», acto al que está prevista la asistencia de diversas autoridades locales y provinciales. Quien sí anunció que estará en la apertura del salón es el portavoz socialista Iván Puentes, quien pretende dar apoyo a este sector. El acto está previsto para las cinco de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents