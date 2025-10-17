Las farmacias de la provincia podrán incorporar un punto violeta a su local

A partir de las próximas semanas, varias pegatinas moradas se comenzarán a ver en las farmacias. Se trata de un símbolo identificativo de estos establecimientos que lo califica como un ‘punto violeta’ es decir, un lugar seguro y de apoyo para las víctimas de violencia de género. En definitiva, un espacio al que las mujeres pueden recurrir en caso de sufrir o, simplemente existir, un riesgo inmediato de violencia.

La iniciativa adquiere especial relevancia en el rural, donde se registra una población femenina más envejecida, con menor nivel educativo y redes sociales de apoyo, por lo que «las farmacias se convierten en un punto de anclaje muy importante», según apunta Beatriz García, la presidenta del Colegio Provincial de Farmacia.

Comparecencia de Abel Losada durante la jornada. / Rafa Vázquez

Estos locales adheridos, disponen de un protocolo de actuación ante un posible caso de violencia de género o sexual. Asimismo, existen dos maneras de actuar: cuando la propia víctima expone su situación y su petición de denuncia, o bien cuando el farmacéutico detecta que la paciente está sufriendo algún tipo de violencia, siendo él quien tome la iniciativa de activar dicho protocolo. No obstante, «si en ese momento como farmacéuticos no podemos prestar la ayuda, tenemos los medios y los recursos necesarios para ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Centro de Información de la Mujer o cualquier otro agente interviniente en este tipo de situaciones», confiesa García.

Asimismo, el programa comienza con una parte formativa cuya «información será trasladada posteriormente a todas las farmacias».

Por otro lado, cualquiera de los 437 establecimientos farmacéuticos existentes en la provincia se puede unir a esta iniciativa, adhiriéndose como punto violeta con una pegatina visible.

Acciones conjuntas

La segunda parte del programa consta de unas reuniones comarcales o locales con el objetivo de poner cara a todos los agentes que pueden intervenir en este tipo de situaciones. A ellas acudirán todo tipo de farmacéuticos «para conocer los procedimientos de una forma más ágil y eficaz y exponer el trabajo que realizan».

«Es un programa pionero aquí en Galicia»

La iniciativa de implantar puntos violetas en las farmacias «es un programa pionero aquí en Galicia», tal y como comenta Beatriz García, la presidenta del Colegio Provincial de Farmacia. Además, Pontevedra es la primera provincia en la que se van a implantar estos puntos violetas en las farmacias. No obstante, estos programas en apoyo a las víctimas de violencia de género no es una novedad en el sector farmacéutico, ya que los profesionales de este ámbito comenzaron a participar activamente en distintas acciones contra este tipo de violencia en 2021, a raíz de un convenio firmado entre el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que recientemente se ha renovado.La presentación de estos proyectos, propuestos por el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra en colaboración con la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno en la provincia, tuvo lugar ayer en la sede del Colegio de Farmacia en Pontevedra, donde estuvieron presentes Beatriz García; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; María José Rodríguez Pérez, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer; Sonia Calvo, directora del Centro de Crisis 24 horas; o la farmacéutica comunitaria Bibiana Guisado, quien expuso la guía de actuación. «En definitiva, buscamos trabajar unidos, cara a cara, desde lo local, para fortalecer la red de prevención y protección frente a la violencia machista en toda la provincia», declara Beatriz García.Por último, cabe destacar que el teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres es el 016.