El «Escaparate Estrela», de los comerciantes de Marín, un éxito a repetir en ocasiones venideras

La campaña «O Escaparate Estrela», organizado por el Centro Comercial Aberto de Marín se cerró con una gran repercusión económica por la participación de numerosos clientes, pues se han registrado más de mil tickets y 70.000 euros de ingresos.

La jornada central fue el sábado, día en el que unas 300 personas se registraron en la aplicación «Comercio de Marín» y los más pequeños participaron activamente con el reparto de casi mil chapas de la mascota «Estrelín».

Las actividades incluyeron el programa «Gamificación» con el juego de estimación del valor del escaparate, que ganó la clienta Marta Villanueva al calcular el precio en 7.355, 91 euros, con un error de solo un céntimo; otros cinco clientes quedaron a cien euros del precio justo.

También les felicitaron por los talleres infantiles y actividades de creación, diseñados para acercar a los niños al mundo del comercio de proximidad. Sin duda los espectáculos de magia fueron los más aplaudidos, al igual que los musicales y performances en directo que llenaron de emoción y diversión la jornada.

Los comerciantes creen que también debe repetirse la miniferia infantil «que permitió a los niños descubrir productos y jugar con las actividades lúdicas disponibles, basadas en juegos tradicionales».

Como colofón de la cita se celebró una gran gala, presentada por Lucía Pérez, que interpretó la canción creada especialmente para la campaña «Estrela de Marín», un tema que destacó por su capacidad de unir cultura, dinamización comercial e identidad local y que, afirman, «ya queda como un himno para la villa».

En el certamen se contó con la presencia del director xeral de Comercio Gabriel Alén y la alcaldesa María Ramallo que puso en valor «el trabajo intenso del Centro Comercial Aberto, por su poder de convocatoria».