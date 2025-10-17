El CSIC busca promover la ciencia con tres concursos para el alumnado

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas promueve desde Galicia, a través del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y de la Delegación Institucional, tres concursos escolares para fomentar el interés por la ciencia entre el alumnado a partir de 1º de Primaria hasta 4º de ESO.

Se trata de los certámenes «Cambio climático: conservación de los glaciares», «Premio Xosé Antón García G. -Ledo. Debuxando o noso patrimonio» y «Debuxando os nosos castelos». El primero concurso de dibujo y relato, se organiza con motivo del Año Internacional de los Glaciares y cuenta con la colaboración de la Delegación Institucional del CSIC en Galicia.

El concurso de dibujo «Xosé Antón García G.-Ledo. Debuxando o noso patrimonio» es una iniciativa del IEGPS que celebra su sexta edición. Se enmarca en el programa de actividades del centro con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y se promueve como un homenaje al dibujante que da nombre al certamen. «Debuxando os nosos castelos» es una iniciativa enmarcada en la Semana de la Ciencia y la Tecnología y como una actividad complementaria a la exposición «Os Nosos Castelos: Soutomaior. O Castelo e a súa linaxe» promovida por el IEGPS y que se mostrará entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre en el Multiusos de Arcade.