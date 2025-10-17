Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruz Roja y Eroski enseñan a los mayores a cuidar su alimentación y su salud

«Creamos Saúde Tour» se instalará esta mañana en la Praza de Ourense

A.L.

Pontevedra

Salud, sostenibilidad y conocimiento son los pilares de la estrategia de alimentación consciente desarrollada por Cruz Roja Española y en la que se basa «Creamos Saúde Tour», un proyecto de Cruz Roja en Galicia en colaboración con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, que hoy llega a la Praza de Ourense de Pontevedra, donde estará instalada entre las 11 .00 y las 13.30 horas.

Dirigida a personas de 65 y más años, busca promover herramientas y conocimientos sobre el papel esencial de la alimentación en la salud. Así, a través de sesiones divulgativas de la mano de profesionales de la cocina y bajo la premisa de una alimentación saludable y de un consumo responsable, Cruz Roja recorre localidades de las cuatro provincias gallegas para ofrecer consejos, recetas y degustaciones fundamentados en las claves de una alimentación consciente y de su impacto en la salud.

A bordo de la food truck, profesionales y alumnado del CIFP Manuel Antonio compartirán junto al voluntariado y personal técnico de Cruz Roja los principales detalles esenciales para poner en práctica una alimentación saludable desde los 65 años. Tras la parada en Pontevedra, seguirá hasta Vigo.

