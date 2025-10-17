Cruz Roja y Eroski enseñan a los mayores a cuidar su alimentación y su salud
«Creamos Saúde Tour» se instalará esta mañana en la Praza de Ourense
A.L.
Salud, sostenibilidad y conocimiento son los pilares de la estrategia de alimentación consciente desarrollada por Cruz Roja Española y en la que se basa «Creamos Saúde Tour», un proyecto de Cruz Roja en Galicia en colaboración con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, que hoy llega a la Praza de Ourense de Pontevedra, donde estará instalada entre las 11 .00 y las 13.30 horas.
Dirigida a personas de 65 y más años, busca promover herramientas y conocimientos sobre el papel esencial de la alimentación en la salud. Así, a través de sesiones divulgativas de la mano de profesionales de la cocina y bajo la premisa de una alimentación saludable y de un consumo responsable, Cruz Roja recorre localidades de las cuatro provincias gallegas para ofrecer consejos, recetas y degustaciones fundamentados en las claves de una alimentación consciente y de su impacto en la salud.
A bordo de la food truck, profesionales y alumnado del CIFP Manuel Antonio compartirán junto al voluntariado y personal técnico de Cruz Roja los principales detalles esenciales para poner en práctica una alimentación saludable desde los 65 años. Tras la parada en Pontevedra, seguirá hasta Vigo.
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra