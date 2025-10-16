«Street for kids», últimas horas para participar
La campaña europea «Street for kids» llega mañana a Pontevedra con el objetivo de defender una movilidad activa y un medio urbano más sostenible. La jornada comienza a las 17.00 horas en la plaza de A Ferrería, en la que pueden participar 25 familias. Todavía quedan plazas, por lo que los interesados se pueden apuntar a través de apuntate.pontevedra.gal.
