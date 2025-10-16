Sanxenxo llevará a pleno el lunes la recalificación de As Cunchas

El gobierno local de Sanxenxo llevará al pleno extraordinario del próximo lunes el cambio de calificación de la parcela de As Cunchas de zona verde a equipamiento público. El objetivo es «que la finca expropiada a la familia Rocafort pueda beneficiar a todos los vecinos de Sanxenxo como siempre defendió el gobierno», anuncian desde el Concello, que abonó 13 millones de euros por esta expropiación.

Desde la perspectiva urbanística, se trata de una parcela enclavada entre edificaciones de la máxima altura permitida y cerrada sobre sí misma, con «poco interés o atractivo para su uso como zona verde», consideran recordando la cercanía del parque de Punta Vicaño, que supera los 20.000 metros cuadrados.

Tras esto, el Concello tendrá mas posibilidades de uso sobre él.