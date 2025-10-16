La Santa María se abre paso en el nuevo parque de Cristóbal Colón

El área de juegos dedicada a Cristóbal Colón continúa tomando forma en Ánkar, a cargo del Concello de Poio.

El objetivo del organismo municipal es «ofrecer a las familias lugares de encuentro y ocio que sean atractivos, de calidad y adaptados a todos los rangos de edad, fomentando así la inclusión y la creatividad de los que lo disfruten», explican.

La pieza protagonista del nuevo recinto de juegos será una réplica de la carabela Santa María, el barco con el que Cristóbal Colón realizó su primer viaje al continente americano.

Esta estructura incluye diferentes zonas de juego a varias alturas, con elementos como «toboganes, paneles trepadores, zonas de escalada, hamaca cama, timón, telescopio, mapa del tesoro, barra de bomberos, barriles o rompecabezas», adelantan sobre el nuevo parque.