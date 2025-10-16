Un proyecto escolar centrado en prevenir la violencia de género
«Aposta pola igualdade», del CEIP Nantes de Sanxenxo, ofrece un amplio programa para alumnos, profesorado y familias
La Asociación de Nais e Pais de Alumnas e Alumnos del CEIP Nantes de Sanxenxo ha puesto en marcha su proyecto «Aposta pola igualdade», centrado en prevenir la violencia de género.
Se trata de una propuesta subvencionada al cien por cien por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia y enmarcada en la financiación en desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y las actuaciones del Plan Corresponsables.
El Anpa A Romaíña del colegio, con una media de alrededor de un centenar de niños matriculados en este centro de una parroquia del rural, ha expresado su rechazo a la violencia de género y su opinión de que «la desigualdad es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, que impide su progreso y con consecuencias directas en todos los niveles de nuestras vidas».
En base a estas premisas nace «Aposta pola igualdade», «con la finalidad de trabajar por la igualdad, germen único para el fin de la violencia machista, expresión máxima de las desigualdades».
De este modo, son varias las actividades que se incluyen en este proyecto, como los «Contacontos pola igualdade», con sesiones en las que se abordan las diferencias entre hombres y mujeres, la integración, la cooperación, la corresponsabilidad...
«Ningún bico á forza» previene la violencia aprendiendo a diferenciar entre bueno y mal trato, para que los niños sepan en un futuro denunciar el acoso sexual, entre otras actuaciones.
«Que serei cando sexa maior?» tiene como objetivo reforzar la autoestima y abrir la imaginación de los niños, para que sepan desechar estereotipos marcados por la sociedad, así como en la actividad «Observadores da corresponsabilidade», sobre la asignación de trabajos en lo laboral y el hogar.
«Cámbiache o conto» busca romper con esquemas sexistas y modelos represores que giran en torno al género, mientras que «Con ciencia de muller», se presenta a los menores a aquellas científicas gallegas destacadas como Ángeles Alvariño, Ramona Vaamonde o Begoña Vila Costa.
Los peligros de internet y las redes sociales analizados por los adultos
La charla «Internet seguro» se destinará a las familias y al profesorado el 11 de noviembre. Se centrará en el uso responsable de internet y las nuevas tecnologías, en las que las ideologías machistas y negacionistas de la violencia de género, han encontrado un nicho.
Se incentivará la participación de las familias y, para facilitar su asistencia, se organizará una ludoteca para que los niños y niñas pasen ese tiempo.
