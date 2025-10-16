Poio se une a Adega para limpiar la playa de O Laño

Poio se suma a la iniciativa «Únete á marea» de la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

Este programa protagoniza la XIV edición de la limpieza simultánea de playas que lleva a cabo acciones por arenales de toda la comunidad.

En muchas ocasiones son colegios o institutos los que llevan a cabo la recogida de basuras y diferentes residuos que se acumulan en la arena y el mar.

Sin embargo, en el caso de Poio será el propio Concello el representante de la acción en el municipio.

La actividad se llevará a cabo este domingo de 10.00 a 13.00 horas en la playa de O Laño.