Un paso más para la ampliación de O Campiño que cuenta ya con todos los permisos necesarios

El polígono de O Campiño, en el límite con el municipio de Pontevedra, dispone ya del preceptivo PEOSE, un informe de sostenibilidad que pondera el impacto de la actuación de la implantación o el coste de mantenimiento de las infraestructuras necesarias sin olvidar la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como, en su caso, la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

La citada ampliación forma parte de las actuaciones recogidas en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia para contribuir al desarrollo socioeconómico del área funcional de Pontevedra, se explica en varios apartados del extenso informe dado a conocer ayer mismo.

En él se indica que el ámbito de actuaci ón que se propone afecta a una superficie total del 164.603 metros cuadrados, repartidos en casi 90.000 de las parcelas privadas, 52.000 de espacios libres y zonas verdes, otros 4.000 de equipamientos y casi 14.000 para viario y aparcamientos.

En el estudio sobre esta ampliación se han valorado distintos ámbitos como el paisaje e identidad; la movilidad y accesibilidad con alternativas distintas al coche privado en el que se fomentan los trayectos a pie, en bicicleta y en transporte colectivo; sin olvidar los recursos y residuos, con el fin de una utilización eficiente del agua, los materiales y otros tanto durante los trabajos de ejecución de la ampliación como cuando se inicie su uso..

Pero también se tienen en cuenta a la hora de dar la aprobación aquellos datos económicos o valores que promuevan aspectos como la comunidad o la cohesión social en la zona de influencia de este espacio empresarial.

Esta ampliación, según el resumen de gastos de ejecución de las obras supera los 11.5 millones de euros que se destinan a adquisición de terrenos (1,3 millones), trabajostécnicos (381.000 euros), coste de la urbanización interior (1,7 millones) y de urbanización exterior (2,2 millones de euros), s expone en el plan.

Se citan en el mismo varios decretos tenidos en cuenta en la Lei do Solo de Galicia, que en su artículo 143.5 establece: «Estrategia de actuación, estudio económico y memoria de sostenibilidad económica», las determinaciones y requerimientos de documentación necesarias que se deberán tener en cuenta para la elaboración de un informe de sostenibilidad económica, necesario para la implantación de las infraestructuras necesarias, analizando los ingresos públicos que se pudieran derivar de la completa ejecución de las previsiones del plan así como el importe total de la inversión o gastos corrientes públicos necesarios para la ejecución y mantenimiento de todas las infraestructuras y equipamientos previstos.

El desarrollo urbanístico elegido cumple con todas las exigencias iniciales, según se eplica en otro de los apartados del documento aludido.