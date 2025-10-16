Las monjas dejan el Sagrado Corazón de Placeres, que seguirá en funcionamiento

Las ocho religiosas que permanecían viviendo en comunidad en la residencia que forma parte del complejo escolar del Sagrado Corazón de Placeres abandonarán el centro a finales del mes de octubre.

Su destino será Madrid, donde se agruparán con otras hermanas repartidas por todo el ancho del territorio nacional.

A pesar de este desplazamiento, el centro educativo de Pontevedra continuará funcionando con total normalidad en los cursos venideros.

En 2018 vio la luz la Fundación Educativa Sofía Barat, que desde el 1 de enero de 2020 cuenta con el Sagrado Corazón de Placeres formando parte de la lista de quince centros que tienen distribuidos por las principales ciudades del país.

Esta fundación nació en el seno de la comunidad de religiosas del Sagrado Corazón, con el fin de mantener su huella en todos los colegios con los que cuentan, repartidos por Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Pamplona, Bilbao, Granada y Fuerteventura.

Hace años, muchas de las monjas de la congregación ejercían como profesoras en los propios centros, pero la reducción de religiosas, junto a su envejecimiento, las priva de continuar con la docencia.

La que pronto se convertirá en la antigua residencia de las monjas del Sagrado Corazón en Placeres será destinada, al pertenecer al propio centro, a las necesidades que presente el colegio.

Dos siglos de historia

El origen de la congregación del Sagrado Corazón se remonta a 1801, cuando Magdalena Sofía Barat funda el primer colegio en Amiens (Francia).

Su llegada a España tendría que esperar 45 años, con la creación del Colegio Sagrat Cor de Sarriá, fundado en 1846 en Barcelona.

El 11 de febrero de 1918 se firmó Avelino Montero Ríos, cedió las actuales instalaciones de placeres al Sagrado Corazón, que estableció un centro educativo que hoy en día está cerca de alcanzar los 700 alumnos.