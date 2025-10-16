La Misión Biológica coordinará la red nacional sobre «Recursos genéticos» para preservar especies

La Misión Biológica de Galicia ha sido elegida para coordinar desde su sede en Pontevedra el proyecto «Conexión Recursos Genéticos», una de las quince redes de colaboración científica promovidas desde 2023 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Estas redes, que buscan establecer un nexo de unión entre personal de investigación de diferentes centros en torno a temáticas prioritarias de actualidad, cuentan con el respaldo por la vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Orientan su actuación a la formulación y coordinación de programas, proyectos, propuestas y actividades conjuntas, así como a la internacionalización y especialización de sus miembros.

«España es un centro de biodiversidad y el CSIC, con centros de investigación dedicados a los recursos genéticos, uno de los principales organismos científicos de apoyo a las políticas sectoriales sobre recursos genéticos. En España hay numerosas colecciones de recursos genéticos diversas y dispersas por diferentes administraciones y organismos; a ello se une que la estructura de gestión y utilización de los recursos genéticos es compleja. En este contexto surge REGEN, para generar sinergias entre investigadores que trabajan con gran número de colecciones y organismos, y que abarcan todos los campos relevantes para la conservación y gestión de los recursos genéticos», explica Pedro Revilla Temiño, investigador científico del CSIC en el grupo Genética y Mejora de Maíz de la MBG.

La Red se organiza a través de los siguientes grupos de trabajo: Coordinación e integración de la actividad científica; Implicación de la administración en la conservación de recursos genéticos y en su sostenibilidad; Impacto en políticas públicas; Atracción y retención de talento; e, Internacionalización y Coordinación.

Por el momento, se está trabajando en la identificación de las colecciones de recursos genéticos existentes, reuniendo información sobre la institución responsable de cada colección, la persona de contacto, el material que se conserva, el método de conservación, los recursos disponibles y los problemas que existen. La información se usará para elaborar protocolos y documentos científicos sobre tecnologías de fenotipado y genotipado, conservación de recursos genéticos y su adaptación al cambio climático.