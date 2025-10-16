Más de dos millones de euros para mejorar el alumbrado de A Parda y Valdecorvos

Concello de Pontevedra y Diputación de Pontevedra firmaron ayer dos convenios de colaboración a través de los cuales el organismo provincial acerca dos millones de euros para sufragar más del 73 % del coste de dos proyectos: la mejora de la accesibilidad en la calle Luis Seoane, valorada en 370.000 euros y financiada completamente por el organismo provincial, y la renovación de la iluminación en la zona norte y este de la ciudad, centrada principalmente en los barrios de Valdecorvos y A Parda con un importe de 2,3 millones de euros de los que la Diputación aportación 1,6. El Concello, por su parte, acerca las cantidades restantes para completar el presupuesto de estas actuaciones.

«Son las dos actuaciones elegidas por el gobierno municipal en base su autonomía local que financia la Diputación de Pontevedra en su mayoría. Son hechos contables que certifican la línea de entendimiento entre Concello y la Diputación, que es lo que nos piden los vecinos y que estamos dando cumplimiento», señaló el presidente del gobierno provincial Luis López, que firmó con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ambos acuerdos.

El acto también estuvieron el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y el teniente de alcalde de Pontevedra y diputado provincial, César Mosquera.

Fernández Lores destacó que las obras cubiertas por estos convenios son «importantes y necesarias para la ciudad de Pontevedra» y que ya se encuentran, las dos, en proceso de licitación.

El alcalde indicó que el Concello no descarta «la posibilidad de que haya algún tipo de incremento» en el futuro, en relación a la inversión que la Diputación realiza en el municipio. Subrayó que Pontevedra es la capital de la provincia, y aunque entiende que la Diputación tiene mayores compromisos económicos con los municipios más pequeños debido a su menor capacidad económica, confía en que el municipio pueda tener un pequeño incremento para otro tipo de actuaciones.

Para finalizar, el regidor local informó de que, mientras se firman estos convenios correspondientes a 2025, el Concello ya se encuentra trabajando en los convenios de 2026.

Luis López y Miguel Anxo Fernández Lores se dan la mano tras la firma. / FdV

16,4 millones para el Museo

López destacó que a lo largo de estos dos primeros años de mandato, la Diputación ha invertido en la ciudad 30 millones de euros, de los que destacan 16,4 en el Museo, 1,6 para la recuperación de la Bienal, 1,7 para la carretera de Tomeza a Figueirido o los recursos movilizados para colaborar con entidades deportivas, culturales y vecinales, así como los contactos para traer por primera vez a Pontevedra la obra maestra de Castelao, «A derradeira lección do mestre».

«Contando precisamente estas dos actuaciones, en 28 meses de gobierno llevamos movilizados más de 30 millones de euros en beneficio de la ciudad de Pontevedra y de todos los pontevedreses. Dicho de otro modo, el gobierno que tengo la honra de presidir inyecta en la ciudad de Pontevedra más de un millón de euros al mes», subrayó el dirigente provincial, quien reconoció que muchos regidores de otros ayuntamientos de la provincia les gustaría también disfrutar de la excepcionalidad que tiene Pontevedra a la hora de recibir recursos provinciales.

Planes para 2026

En este sentido, Luis López adelantó que la Diputación colaborará en 2026 en la organización de la gala de entrega de los Premios Feroz y en la organización de la gran final de las series mundiales de triatlón con una aportación de 300.000 y 100.000 euros, respectivamente.

«Estamos realizando un trabajo interno importante para la redacción del presupuesto del año 2026», explicó López en referencia a la colaboración con estos dos eventos.

«La de la colaboración y el entendimiento con las administraciones es la línea que debemos seguir porque así nos lo reclaman los vecinos. Pola nuestra parte, solo pensamos en seguir colaborando con la ciudad de Pontevedra», concluyó el presidente de la Diputación.