Marín apuesta por el reciclaje con un nuevo Mercado 3R
La venta de productos de segunda mano será este sábado de 11.00 a 13.30 en el parque Eguren si el tiempo lo permite
El parque Eguren acogerá una nueva edición del «Mercado 3R» organizado por la Anpa Aidon del CEIP Sequelo.
Seguirá su horario habitual de 11.00 a 13.30 horas este sábado, siempre que la meteorología lo permita. «Traen muchas ganas de mostrar lo que recuperaron del olvido y todavía tiene mucha vida por dar», cuentan desde la organización.
Este mercado nunca se cancela, hasta el último minuto, «siempre se apuesta por que se pase si viene lluvia, pero si a las 10 despeja, lo montamos», explican.
En esta edición serán los alumnos de sexto de Primaria del CEIP de O Sequelo los que llevarán la voz cantante.
Lo harán junto a otros compañeros más pequeños e invitados de otras ANPA, centros escolares y asociaciones de Marín y su entorno.
Los sábados de mercado se genera un punto de encuentro en el que los enseres, juguetes, ropa y «todo lo que podáis imaginar topa una nueva vida en otras manos a precio simbólico», sostienen desde la organización.
En su cuenta de Instagram (@mercado3rmarin) han ido dando pistas de los objetos que se podrán encontrar el sábado.
Además, han dado voz a iniciativas de reciclaje y consumo responsable y sostenible.
Como novedad para esta edición han compuesto una canción en la que dicen que son «los mejores vendedores del mundo por atender sus puestos llenos de ilusión».
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra