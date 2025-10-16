Varias manifestaciones se realizan en Pontevedra a favor del pueblo palestino

Distintas movilizaciones tuvieron lugar ayer en todo el país con el objetivo de exigir la paz en el pueblo palestino, de forma que el alto al fuego sea permanente, y la toma de medidas en contra de Israel por sus acciones de carácter bélico y genocida. Por ello, Pontevedra vivió una completa jornada reivindicativa con manifestaciones a lo largo de todo el día en la que cabe destacar la que se desarrolló a las 20.00 horas, pues contó con una gran asistencia. Además, tal y como había adelantado la Confederación Intersindical Galega (CIG), se convocaron dos paros laborales de cuatro horas, uno por la mañana y otro por la tarde.

Varios manifestantes en la plaza de la Peregrina por la mañana. / Rafa Vázquez

La jornada arrancó con una concentración delante del Hospital Provincial, que fue seguida por otra protesta en la plaza da Ferrería. En esta exitosa cita, debido a la gran asistencia con la que contó, se realizó un recorrido circular pasando por la calle Benito Corbal y regresando a la plaza de la Peregrina. En la ruta, los asistentes gritaban frases reivindicativas como «Paz y libertad para Palestina», «No es una guerra, es un genocidio», «Israel asesina, Europa patrocina» o «Las niñas de Gaza no son una amenaza», entre otras, de igual manera que con el paso de La Vuelta por la ciudad.

Marcha vespertina propalestina. / Rafa Vázquez

Mediante estas protestas, se exigen distintas medidas. Entre ellas, que el anunciado alto el fuego sea permanente y verificable, que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata, la reconstrucción de Gaza enfocada a los intereses del pueblo, la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, una prohibición efectiva del comercio de armas con Israel, así como la investigación y proceso a las personas y organizaciones que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y la garantía de procesos de justicia y reparación para las víctimas. Esta petición fue resaltada en la plaza de la Peregrina durante una de las manifestaciones por la secretaria comarcal de la CIG de Pontevedra, Diana Rodríguez, demandando «medidas políticas, económicas, reales y efectivas contra el Estado sionista de Israel».

«Denunciamos la barbarie genocida y reclamamos actuaciones decididas de las instituciones para que se garanticen los derechos del pueblo palestino y se acabe con la impunidad y el apoyo internacional que le permite al Estado de Israel perpetrar una política criminal de asesinatos, apartheid, ocupación y acoso sistemático contra la población palestina desde hace más de setenta años», exclamaba Diana Rodríguez.

Las concentraciones fueron apoyadas por diversas entidades como la CIG, el sindicato UGT, Comisiones Obreras, la plataforma Pontevedra con Palestina, el Concello de Pontevedra y una gran cantidad de asistentes ajenos a cualquier colectivo que han querido unirse a la causa.

Además, la organización estudiantil Erguer se sumó a la huelga de las 20.00 horas desde la plaza de la Peregrina, promoviéndola entre los alumnos y convocando también paros académicos. Asimismo, los estudiantes también expresaron su postura propalestina uniéndose a la manifestación vespertina y reclamar la paz definitiva para el pueblo palestino, pues pese al supuesto ‘alto el fuego’, se han notificado ataques israelíes a primera hora del día de ayer contra la población palestina.

Gran parte de los asistentes acudió a estas marchas con pañuelos y banderas palestinos, símbolos, carteles y todo tipo de pancartas que indicasen apoyo hacia este pueblo, como la que encabezó la marcha, en la que se leía «Paremos o xenocidio! Xustiza, liberdade, solidaridade. Palestina».

Si bien la concentración matutina contó con bastante afluencia, esta última presentó un aumento exponencial de los asistentes, que también llenaron las calles pontevedresas en un recorrido circular.

Próxima manifestación

Las movilizaciones no acabaron ayer, pues mañana viernes tendrá lugar una nueva concentración en la plaza de la Peregrina organizada por la plataforma Parar a guerra-Pontevedra.

«Seguimos con una profunda incertidumbre, por eso la sociedad civil tenemos la obligación de manifestar nuestra solidaridad y seguir manifestando nuestro compromiso y apoyo hasta conseguir una verdadera paz justa y duradera con el fin definitivo del genocidio y con la creación del Estado de Palestina», defienden desde la plataforma.

Por este motivo, se vuelve a convocar a la ciudadanía pontevedresa mañana, viernes 17 de octubre, a las 19.00 horas en una de las plazas que acogió una reivindicación multitudinaria en la jornada de ayer. Asimismo, el colectivo solicita a los asistentes que, si es posible, lleven la bandera de Palestina a esta próxima manifestación.

«En este momento es muy precipitado valorar algo»

La huelga también fue apoyada por el Concello de Pontevedra, que canceló los eventos de su agenda municipal comprendidos entre las 10.00 y las 14.00 horas, respetando así el paro laboral. Además, varios concejales asistieron a las concentraciones. «Desde el gobierno municipal nos parecía importante seguir poniendo el foco en la situación que vive el pueblo de Palestina. Existe un genocidio que tiene que tener un seguimiento y un castigo por parte de la comunidad internacional» apunta la teniente de alcalde, Eva Vilaverde.Por otro lado, en cuanto a la postura del Concello con relación al veto de Israel en cualquier actividad realizada en la ciudad, Vilaverde declara que «en este momento es muy precipitado poder valorar algo porque aún no se sabe cómo va a evolucionar» la situación. «Vamos a ver si realmente se para con los bombardeos, porque tampoco estamos seguros de nada a día de hoy, vamos a esperar», concluye.