Literatura y formación para despedir Pinto e Maragota 2025

El programa municipal Pinto e Maragota encara su recta final del año con un aluvión de actividades: talleres y formaciones para la comunidad educativa y dos vermuts culturales (uno literario y otro musical) pensados para el público general.

Mañana se celebra la primera de las citas literarias. La librería Paz es escenario a partir 19 horas, de un encuentro con el escritor pontevedrés Álvaro Domínguez, autor de «Gai o xusto», un ensayo finalista del III Premio de teorías Queer y Crip Sonia Rescalvo Zafra.

Se trata de una obra que invita a reflexionar sobre la homofobia internalizada del «maricón CIS», el «pinkwashing» y las imposiciones del heteropatriarcado, exponen los organizadores.

Por su parte, el Teatro Principal será escenario el próximo sábado de la VII Xornada de Formación Pinto e Maragota, que lleva por título «A diversidade sexual e de xénero nas aulas. Materia pendente?».

Arrancará a las 20.00 horas con el encuentro 2O persoal sempre é política» sobre ciudad y diversidad, que convocará a la concelleira de Igualdade, Anabel Gulías Torreiro, y la directora del área de Diversidade de la Universidade de Vigo, Raquel Rey Vilas.

La salud mental será la gran protagonista de la jornada, en la que expertos como la psiquiatra Iria Veiga y el Orientador educativo abordarán el tema «Diversidade e saúde mental», mientras que el abogado e integrante la Asociación Española contra las Terapias de Conversión Saúl Castro pronunciará la conferencia «Non é terapia».

Boxeo y diversidad

Se presentarán los trabajos de campo «Cuirizar a Galipedia», de Antonio Prieto, y «Estudo sobre as mulleres lesbianas en Galicia», de Marta Herraiz e Ignacio Elpidio Domínguez.

El podcast en vivo «Prendísima» con Hadriana Ordóñez, o el encuentro sobre deporte y diversidad «Boxeo, espazo para a diversidade e o empoderamento?» con la escritora María Reimóndez y la boxeadora profesional Lorena Murgoitio serán otras de las propuestas.

Durante la tarde tomarán parte en la jornada de formación escritores como Caros Callón y el encuentro se despedirá a partir de las 19,30 horas con el cierre poético-musical «Onde dormen as baleas» de Andrea Nunes y Gael de Papel.