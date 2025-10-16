J.M. Fontenla, de Afapo: «El objetivo es llenarlo»

El nuevo centro de Afapo en Pontevedra celebró sus cuatro meses de apertura con la visita del director general de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo.

Las instalaciones, que han multiplicado por tres su superficie, «son muy cómodas y accesibles», comenta Acevedo, a lo que añade que «están muy cerca del centro de día público de la Xunta».

En el anterior recinto, atendían únicamente a medio centenar de personas. Tras el traslado, el potencial alcanza las 200. «Ahora, el principal objetivo ahora es llenarlo», cuentan desde el centro.

Las novedades de las instalaciones presentan un despacho para cada técnico junto a dos salas de psicomotrocidad y otras dos de estimulación.

«Nos dará servicio para la próxima década», garantiza sobre el recinto José Manuel Fontenla, presidente de la asociación.

Desde Afapo, cuentan que el perfil del enfermo ha cambiado «ahora muchos vienen de forma independiente, sin sus familias y con el diagnóstico en la mano».

Esta situación propicia que se trabaje de otro forma con los pacientes. «Priorizamos muchas capacidades que no se pueden perder», explica Fontenla.

La situación en Galicia

Antón Acevedo quiso recordar que «Galicia es la única comunidad autónoma que cuenta con una red pública de centros de día», asegurando que la relación con los centros es «muy buena», igual que el funcionamiento, por lo que espera «seguir así muchos años, lo que funciona no hay que tocarlo», concluye.

Además, la gallega es una de las comunidades más envejecidas del mundo. Con una de las esperanzas de vida más altas, cerca de los 85 años, «aumentando día a día», sostiene Acevedo.

Por ello, uno de los principales objetivos de la Xunta de Galicia y de Afapo pasar por trabajar en el proceso de envejecimiento, ya que ahí «todavía tenemos mucho margen de acción», a la hora de ralentizar los procesos de las enfermedades degenerativas.