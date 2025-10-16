Delia González celebra su 104 aniversario

Delia González Courel, vecina de Padriñán (Sanxenxo) recibió la visita de la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, que junto al concejal de Seguridad Ciudadana, le entregó un ramo de flores con motivo de su 104 cumpleaños, que celebró con sus hijas y familia.