Cruz Roja contrata a dos mujeres víctimas de violencia machista

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la sede de la Cruz Roja en Pontevedra, que acaba de recibir una aportación de 48.000 euros gracias a las subvenciones destinadas al fomento de la contratación, por parte de entidades sin ánimo de lucro, de mujeres que sufren violencia de género, que trabajarán en labores administrativas durante un año.

El delegado territorial aprovechó la visita para conocer las diferentes líneas de actuación que lleva a cabo a Cruz Roja en la provincia de Pontevedra y muy especialmente aquellas relacionadas con la apuesta por la igualdad, algo que, segundo aseguró Reguera, «es una prioridad para la administración autonómica».

Prueba de eso es esta línea de subvenciones, cofinanciada con fondos europeos, que benefició a 16 entidades sin ánimo de lucro y que permitió la contratación de cerca de una treintena de mujeres en toda Galicia.

El delegado territorial finalizó la visita agradeciendo «el trabajo incansable de todos los que forman la Cruz Roja y, sobre todo, a los cientos de voluntarios y voluntarias que invierten su tiempo y esfuerzo en mejorar las vidas de aquellos que más lo necesitan».

Proyectos con mujeres, mayores, personas sin hogar...

Desde Cruz Roja, María Durán, coordinadora provincial en Pontevedra, destaca que «gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia tenemos varios proyectos, como los del IRPF que va para causas sociales». «Tenemos más de 400.000 euros repartidos en diferentes proyectos, desde atención a la infancia, mujeres, personas sin hogar, actividades de mayores...», resume, para añadir que también habría que destacar el proyecto de familias acogedoras, «que cuenta con la financiación año tras año de la Xunta de Galicia».Completarían ese listado el programa de teleasistencia, «muy importante para aquellas personas mayores que viven solas y que pueden contar con ese dispositivo de ayuda en el hogar».Además del de contratación, hay un proyecto de empoderamiento a mujeres, que se desarrolla durante todo el año.