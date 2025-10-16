Os Chichisos lanzan un taller de construcción de pandeiros

Vilaboa oganiza un taller de construcción de un pandeiro cuadrado este sábado.

La actividad se desarrollará en la Casa do Pobo de Bértola en horario matinal de 10.00 a 14.00 horas.

El taller dispone de 12 plazas para los interesados en participar con un precio de setenta euros. En la cuota individual está incluido el propio material para llevar a cabo la construcción de los instrumentos.

El certamen organizado por la asociación Os Chichisos será impartido por Xosé Maceda.

Para realizar las inscripciones para este sábado, los interesados podrán llevarlas a cabo llamando al 656 355 240.