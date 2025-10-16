Os Chichisos lanzan un taller de construcción de pandeiros
H.D.
Vilaboa
Vilaboa oganiza un taller de construcción de un pandeiro cuadrado este sábado.
La actividad se desarrollará en la Casa do Pobo de Bértola en horario matinal de 10.00 a 14.00 horas.
El taller dispone de 12 plazas para los interesados en participar con un precio de setenta euros. En la cuota individual está incluido el propio material para llevar a cabo la construcción de los instrumentos.
El certamen organizado por la asociación Os Chichisos será impartido por Xosé Maceda.
Para realizar las inscripciones para este sábado, los interesados podrán llevarlas a cabo llamando al 656 355 240.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra