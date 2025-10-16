Cajas-nido para aves y refugios artificiales para animales, la idea de ENCE para proteger la naturaleza
Hay desde herrerillos y carboneros hasta aves rapaces como los mochuelos
R.P.
Ence continúa reforzando su compromiso con la conservación a través de la puesta en marcha de actuaciones concretas incluidas en su Plan de Biodiversidad. Entre ellas destaca la instalación de cajas nido para aves y la creación de refugios artificiales para fauna. Se trata de iniciativas destinadas a incrementar la diversidad de especies y a mejorar la salud de los ecosistemas forestales gestionados por la compañía.
Las cajas nido se han diseñado para diferentes grupos de aves, desde insectívoras como herrerillos y carboneros, hasta pequeñas rapaces como mochuelos o autillos. El objetivo de la compañía con esta iniciativa es mejorar el hábitat al incrementarse el número de nichos ecológicos disponibles, impulsar las poblaciones de aves existentes e incrementar la biodiversidad en sus montes.
Estas estructuras, fabricadas en madera certificada y colocadas de forma estratégica, no solo facilitan la nidificación y aumentan la disponibilidad de hábitats, sino que además contribuyen al control biológico de plagas: un solo nido de carboneros puede eliminar millones de insectos en una temporada, mientras que las rapaces ayudan a reducir poblaciones de roedores. Por su parte, los refugios de fauna proporcionan lugares seguros de reproducción, descanso o hibernación a pequeños mamíferos, reptiles, anfibios e incluso aves de interés para la conservación. De esta forma se mejora el bienestar y se contribuye a la conservación de las especies.
El Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra acoge mañana, por otra parte, la entrega de la V edición de los Premios Cámara de Comercio - Ence a la Innovación Forestal
Se reconocerán la iniciativa empresarial más innovadora y los mejores trabajos de fin de Máster, Grado y Ciclo Superior de FP
El acto contará con la presencia de José García Costas, presidente de la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración José González, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra Agustín Reguera, el director de la Axencia Galega da Industria Forestal Alfredo Fernández, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais Pablo Fernández y el director territorial de Ence en Galicia Antonio Casal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra