Baia Fernández de la Torre presenta su libro, «O Faiado das Papoulas»

Mañana a las 20.30 horas, en el auditorio José Raído, Baia Fernández de la Torre presenta su nuevo libro, «O Faiado das Papoulas». En el acto, la autora estará acompañada del diseñador Martinho Picallo y de la artista Marina Vidal, la cual traerá piezas sonoras, que acompañarán algunos textos del libro, creadas especialmente para la ocasión.

Se trata de un libro de poesía intimista, aunque con carácter reivindicativo y social que pretende ahondar en un desván simbólico, ese donde se guardan las memorias de la lengua y que es visita obligada si queremos sanar las heridas del inconsciente.

El libro ilustrado por Paula Pereira (Cavalinho do Demo) y diseñado por Martinho Picallo, hace, también, reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad así como las huellas del machismo invisibilizadas.

Esta es su cuarta publicación y la segunda de poesía después de que, hace justo diez años, se había estrenado en el panorama literario con «Unha viaxe ruminantes» poemario que contiene el poema «Engano» que fue reconocido por la Escuela de Idiomas como uno de los mejores de ese año, quedando en el 2º puesto del Certamen aRi[t]mar 2016.