Un almacén robotizado custodiará más de 20.000 piezas del Museo de Pontevedra

Para resolver los problemas de almacenamiento del Museo de Pontevedra, la Diputación proyecta un centro de custodia robotizado para el que ya ha sido asignada una parcela. Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación, señaló en la mañana de este jueves que en breve «iniciaremos un proyecto» para la creación de ese edificio de reserva automatizado «que palíe los problemas con los fondos que tiene nuestro museo».

El responsable provincial realizó el anuncio esta mañana en la apertura del Encuentro de Museología ICOM 2025, que se celebra en el Edificio Castelao y gira en torno a «Colecciones almacenadas: (red)definir y (re)organizar. El desafío de la sostenibilidad medioambiental y social». Rafael Domínguez, la directora del Museo y anfitriona, Ángeles Tilve Jar, y la presidenta del Consejo Internacional de Museos España, María Auxiliadora Lamas, encabezaron a apertura del encuentro, cuya conferencia inaugural corrió a cargo de Gaël de Guichen, miembro del grupo de trabajo de Colecciones Almacenadas del ICOM.

Domínguez también incidió en que «la próxima incorporación de los edificios centrales y del convento de Santa Clara conformarán un complejo de siete edificios culturales separados por apenas 500 metros en el centro de la ciudad que será, sin duda, un referente cultural y arquitectónico en nuestro país».

La directora del Museo, por su parte, hizo hincapié en que «la reorganización de las colecciones no es solo una tarea logística, sino un acto consciente de diálogo con el pasado, de reinterpretación constante y de apertura al futuro. Nos invitan a repensar cómo cuidar, documentar y poner en valor aquello que resguardamos, para que nuestras instituciones sigan siendo faros de conocimiento y transformación social, pues el trabajo que realizmos en los almacenes impacta directamente en la misión de los museos como instituciones culturales y educativas».

¿Qué hacemos con los miles de obras que almacenan los museos? ¿Cómo redefinimos y organizamos estas reservas? ¿Es posible compartirlas con el público? Son algunas de las cuestiones que analizan en el IV Encuentro de Museología ICOM-España más de 150 expertos de distintas museos e instituciones, a mayores de los 80 que lo siguen en línea.

Para exhibir las más de 25.000 piezas que custodia el museo pontevedrés necesaría multiplicar por 20 la superficie de la que dispone en los edificios Castelao y Sarmiento, en donde se presentan al público menos de 1.250 obras

Dependiendo de la institución y de los fondos que atesora, un almacén de colecciones es imprescindible. Un buen ejemplo es prcisamente el Museo de Pontevedra: para exhibir las más de 25.000 piezas que custodia necesaría multiplicar por 20 la superficie de la que dispone en los edificios Castelao y Sarmiento, en donde se presentan al público menos de 1.250 obras.

Víctor Cageao Santacruz, director de las Colecciones Reales del Patrimonio Nacional, abordó los nuevos modelos de áreas de reserva de los museos. Formado como arquitecto y museólogo, reflexionó sobre qué se le pide ahora en un museo a una buena sala de reserva de bienes culturales, qué situaciones pueden surgir para que se pueda plantear reformar o crear un nuevo almacén de ese tipo y qué tipo de intervenciones arquitectónicas nos encontramos en la actualidad, desde edificios que se rehabilitan e incorporan esas áreas a otros creados solo para almacén.

Intervención del vicepresidente de la Diputación, Rafael Domínguez. / FdV

«Dependiendo del tipo de museo, de su historia y características de las piezas» cada uno necesitará un tipo determinado de salas de reserva. «Hay algunos que exponen la casi totalidad de su colección y otros solo una pequeña parte», señala, y en función de eso ese almacén contendrá «mayor o menor número de objetos».

Recordó que «la sala de reserva para los museólogos es fundamental, porque la colección tiene que ser conservada íntegramente, no solo la que está expuesta, también la que está guardada, para su estudio, investigación o futuros momentos... Necesita de la máxima atención de los conservadores y de los técnicos».

En el encuentro se analizaron casos como el del Centro de colecciones del Museo Nacional Suizo, a cargo del responsable de la institución, Roman Aebersold, o el reto del Museo Arqueológico de Sevilla de crear un nuevo almacén externo, un tema que analizó la directora de este centro cultural, María Soledad Gil de los Reyes.