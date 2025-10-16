Alexandra, la voz que conquista a Pontevedra

La voz de Alexandra Carrera cautiva sea cual sea el tema elegido, pero si ya es la conocidísima canción de la película «El guardaespaldas», de Whitney Houston, los pasos se paran y los móviles se ponen en acción. Así ha sido estos días en Pontevedra, concretamente en la Praza da Peregrina, donde ha estado cantando en la calle, dando a conocer su potente chorro de voz y todo su talento.

Natural de Vilagarcía de Arousa y de 31 años, esta joven no concibe su existencia sin la música, «porque es el trabajo de mi vida». De hecho, lleva cantando desde que era una niña y con solo cinco años se produjo su primera aparición pública en el programa «Desde Galicia para el mundo» de Televisión Española con música tradicional gallega en el grupo de pandereteiras de sus hermanas.

«Llevo dedicándome a la música desde que tengo uso de razón. En Galicia comencé a estudiar a los 10 años Canto e Interpretación y a los 19 me fui a Madrid, para formarme en Teatro Musical en Madrid en la escuela de Víctor Ullate», resume.

Ahora, forma parte del Grupo Nebraska, de Xinzo de Limia, centrado en la música pop y rock, de temas tanto de décadas pasadas como actuales, grandes éxitos en general.

«Me dedico a cantar profesionalmente porque es el trabajo de mi vida. Igual que un veterinario estudia su carrera para ello, yo también con lo mío. Ahora estoy con Nebraska durante el verano y en invierno digamos que me tomo un descanso», explica.

Reconoce que sí es posible vivir de esta profesión y que sale a cantar a la calle «para seguir haciendo algo» y porque «es otro formato distinto».

En Pontevedra se animó a hacerlo tras la pandemia del coronavirus. «A raíz del confinamiento había cogido un poquito de miedo escénico. Fue una manera de superarlo, porque estás muy cerca de la gente, mucho más que ante miles de personas en un concierto», confiesa.

«En Pontevedra desde el primer día ha sido increíble. Siempre hay palabras bonitas y la gente es genial», agradece.

Todavía tiene pendiente cantar en su localidad natal, Vilagarcía, donde no lo ha hecho precisamente por ser un lugar en donde conoce a tantas personas.

Alexandra Carrera también tiene a sus artistas favoritos: Bruno Mars, «porque es el más completo» de ellos, y Witney Houston y Jennifer Hudson, entre ellas.

Su sueño es grabar su primer disco «con mi música propia». Mientras tanto, sigue visibilizándose en redes sociales: con su perfil @alexandracarrera_ y el de su grupo @nebraskagrupo.