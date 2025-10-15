Sanxenxo, bandera verde un año más

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia distinguió a Sanxenxo por las buenas prácticas en conservación, protección del paisaje y del medio ambiente. Así, el concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió en la mañana de ayer la enseña en el Pazo de Mos. «Sanxenxo debe proteger y cuidar su paisaje como uno de los activos identitarios más importantes que tenemos como municipio», aseguró el dirigente.

El otorgamiento de este distintivo constituye mérito para la obtención de subvenciones en materia de patrimonio natural y en materia de residuos de competencia municipal. Sanxenxo presentó un total de 14 actuaciones que lo hicieron merecedor de este distintivo y que supuso una inversión de más de tres millones de euros.