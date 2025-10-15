«Todos queremos salir guapos en Instagram»

Más de una decena de locales de estética y del sector de la imagen personal en general se reunirán este sábado en las Galerías de la Oliva de las 16.30 a 21.00 horas.

Uno de los encuentros más especiales de peluquería y belleza «Rizando Rizo», regresa al calendario pontevedrés tras su parón tras la pandemia de 2020.

Estas demostraciones en directo están abiertas al público y serán gratuitas o con un precio reducido, alcanzando, como máximo, los siete euros.

La jornada se complementará con «varias charlas y talleres con profesionales del sector de amplia trayectoria», adelantan desde la organización. También actuará The Soul Rivers a las 19.30 y se concluirá el sorteo de quince vales de 60 euros que está activo en su cuenta de Instagram (@rizandopontevedrate), al cual añadirán cinco vales adicionales a repartir entre los asistentes.

Un icono de la estética local

«Debo de ser la más antigua de Pontevedra», garantiza Ana Barros tras 37 años al frente de su salón de peluquería y belleza.

A pesar de que los cortes y peinados son lo más común de su día a día, desde hace 15 años se ha sumado al mundo de las pelucas, algo que «no está muy expandido en Pontevedra», relata.

Las pelucas de Ana Barros. | Gustavo Santos

Barros trabaja con prótesis y pelucas oncológicas, tanto naturales como de fibra. «Cuando te abrazan y te dicen que les salvas la vida es muy reconfortante», confiesa sobre las pacientes oncológicas a las cuales atiende en una cabina independiente.

Opta por esta opción, ya que, a pesar de que la percepción ha cambiado en los últimos años, «sigue siendo un poco tabú y así refuerzas la intimidad y la cercanía con las personas».

Asegura que al principio sus clientas vienen con miedo «de que se vea artificial», por lo que buscan algo discreto y continuista. No obstante, acaban confesando que «iba a ser diferente».

La opción que más recomienda es la de fibra, mucho más económica —oscilan entre los 500 y 600 euros— que la natural, que supera los mil euros e incluso pueden llegar a los dos mil las más largas.

Comenta que suele recibir unas cinco visitas a la semana relacionadas con el tema, «ya sea para información, venta o cuidados», por lo que confirma que «es una tendencia en aumento».

«Los hombres se cuidan más»

Otro de los locales pontevedreses que contará con representación es la barbería Chema Argibay, en la que aseguran que «cada vez los hombres se preocupan más por su imagen personal», algo que «puede estar influenciado por las redes».

El propio Argibay explica que «hoy en día todos queremos salir guapos en las fotos y vídeos de Instagram o Tik Tok», añadiendo que tiene clientes que «se cortan el pelo cada semana, si les crece un poco de más, sienten que no son ellos, es su marca por así decirlo».

Ante las nuevas tendencias, cuenta que «antes la gente venía a quitarse el máximo pelo posible, ahora te dicen que no les quites mucho», sobre un gremio que está «en constante formación».

Su factor diferencial es «la cercanía». A pesar de contar con más de seiscientos clientes mensuales, su principal misión es «que se sientan como en casa». Por ello, opta por las tradicionales citas telefónicas, dejando de lado las aplicaciones de reserva, ya que «así no sabes ni quién viene», a lo que añade que «para mí lo mejor es el contacto con la gente, que creo que es algo que se está perdiendo».

A pesar de contar con un amplio abanico de clientes, afirma que «los conozco a todos, sé si tienen hijos y quiénes son sus amigos», a lo que suma que «yo veo entrar a Raúl o a Mario, no once euros».

Sobre el auge de la profesión, dice que «mucha gente se cree que es un trabajo fácil, pero es duro estar tanto tiempo seguido sin moverte de tu sitio, en ese sentido, llevé mejor mi paso por la obra», por lo que confirma que «si no te apasiona, es muy difícil».

¿Qué es un ‘glitter bar’?

Una de las nuevas tendencias en bodas, comuniones o cumpleaños son los ‘glitter bar’. La traducción literal es rincón de la purpurina, que corresponde a puestos que se instalan en este tipo de eventos para maquillar a los invitados con purpurina, gemas adhesivas y otros materiales brillantes.

En Nieves Blanco & Conde ven este servicio como una propuesta innovadora que «cada vez es más demandada». Aunque el público principal son los adolescentes, «los mayores terminan siendo los que más se animan», cuenta Nieves Blanco.

Nieves Blanco en su 'glitter bar'. / FdV

Los productos estrella en estos puestos suelen ser «las pinturas de neón que brillan en la oscuridad, es algo que gusta mucho a la gente en este tipo de fiestas».

De forma complementaria, en su local o incluso a domicilio, ofrecen cursos de formación para aprender a utilizar este tipo de materiales a los que «ya no quieren pintarse de Spiderman».

La del sábado será su cuarta edición en el programa Rizando Rizo, al que ven como «una oportunidad de promocionarnos», pero también considera la jornada como «una forma de reivindicar el sector», al cual ve un poco «desprestigiado».