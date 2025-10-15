Preocupación de los socialistas por la invasión de ratas y pulgas en parques infantiles de Poio y A Caeira
El grupo insta al gobierno local a que tome medidas de inmediato para combatirlas
M.S.R.
El Grupo Municipal Socialista de Poio ha exigido al gobierno local que adopte las medidas oportunas de manera inmediata frente a la proliferación de pulgas y ratas en diferentes puntos del municipio. De manera especial, su presencia se ha hecho notar en varios parques infantiles y en A Caeira, denuncian.
En los últimos días se han registrado casos de picaduras de estos insectos en niños pequeños y presencia de roedores que terminan accediendo a las viviendas particulares.
La creciente presencia de insecos y roedores en distintas zonas del municipio está generando una preocupación notable entre el vecindario, que reclama medidas urgentes por parte del Concello para garantizar la seguridad y el bienestar en espacios públicos y residenciales. «Hablamos de lugares donde las familias deberían encontrar seguridad, higiene y confianza, no plagas que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía», indican en el grupo socialista.
Desde esta formación recuerdan que la salubridad pública es una competencia directa del Concello, que debe asegurar condiciones adecuadas de limpieza, desinfección y control de plagas en todo el término municipal. Por ello, reclaman al gobierno local, encabezado por Ángel Moldes, que actúe con responsabilidad y de forma urgente.
Entre las medidas que proponen los socialistas se encuentran la recuperación de las fumigaciones semestrales en los parques infantiles, el refuerzo de las campañas de desratización —especialmente en zonas como A Caeira— y la mejora de la limpieza en los alrededores de los contenedores de basura, donde, aseguran, la acumulación de suciedad favorece la proliferación de focos de infestación.
Los socialistas también señalan que esta situación no solo afecta a la imagen del municipioSino que incide directamente en la calidad de vida de la vecindad, especialmente de menores y personas mayores, «los más vulnerables frente a problemas de salud derivados de la falta de higiene y control ambiental», según las declaraciones del portavoz, Gregorio Agís.
Arrancan las obras de mejora del acceso peatonal en Combarro
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visitó ayer la localidad de Combarro para supervisar el inicio de las obras de mejora de la movilidad peatonal entre los núcleos de Casalvito y O Padrón. El proyecto actúa sobre una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados y contempla la renovación del pavimento, la actualización de los servicios soterrados y la mejora estética de un entorno muy habitado por donde transcurre la Variante Espiritual del Camino de Santiago.Luis López destacó que se trata de una intervención que «recoge las necesidades de los vecinos» y que contribuirá a hacer este tramo «mucho más seguro». Esta actuación forma parte de un convenio firmado en mayo que reafirma el compromiso de la Diputación. En este sentido, el presidente recordó que en los últimos dos años se han movilizado en Poio 3,5 millones de euros a través de programas de cooperación.Además, López valoró el trabajo del alcalde y su equipo, destacando el desarrollo de proyectos «maduros, estratégicos y bien planteados». También puso en valor la apuesta de la Diputación por el deporte, subrayando que Poio se ha convertido en un referente tras acoger este verano la salida de una etapa de La Vuelta. Asimismo, destacó la mejora de las instalaciones deportivas municipales, con la creación de una pista de pump track en A Seca y una pista multideporte en Vilariño, gracias al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que ya cuenta con una tercera convocatoria en marcha.
