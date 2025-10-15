Preocupación de los socialistas por la invasión de ratas y pulgas en parques infantiles de Poio y A Caeira

El Grupo Municipal Socialista de Poio ha exigido al gobierno local que adopte las medidas oportunas de manera inmediata frente a la proliferación de pulgas y ratas en diferentes puntos del municipio. De manera especial, su presencia se ha hecho notar en varios parques infantiles y en A Caeira, denuncian.

En los últimos días se han registrado casos de picaduras de estos insectos en niños pequeños y presencia de roedores que terminan accediendo a las viviendas particulares.

La creciente presencia de insecos y roedores en distintas zonas del municipio está generando una preocupación notable entre el vecindario, que reclama medidas urgentes por parte del Concello para garantizar la seguridad y el bienestar en espacios públicos y residenciales. «Hablamos de lugares donde las familias deberían encontrar seguridad, higiene y confianza, no plagas que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía», indican en el grupo socialista.

Desde esta formación recuerdan que la salubridad pública es una competencia directa del Concello, que debe asegurar condiciones adecuadas de limpieza, desinfección y control de plagas en todo el término municipal. Por ello, reclaman al gobierno local, encabezado por Ángel Moldes, que actúe con responsabilidad y de forma urgente.

Entre las medidas que proponen los socialistas se encuentran la recuperación de las fumigaciones semestrales en los parques infantiles, el refuerzo de las campañas de desratización —especialmente en zonas como A Caeira— y la mejora de la limpieza en los alrededores de los contenedores de basura, donde, aseguran, la acumulación de suciedad favorece la proliferación de focos de infestación.

Los socialistas también señalan que esta situación no solo afecta a la imagen del municipioSino que incide directamente en la calidad de vida de la vecindad, especialmente de menores y personas mayores, «los más vulnerables frente a problemas de salud derivados de la falta de higiene y control ambiental», según las declaraciones del portavoz, Gregorio Agís.