Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza

Una gran huelga con movilizaciones a nivel nacional se lleva a cabo hoy con el objetivo de expresar apoyo a la población palestina y condenar la situación en la franja de Gaza. Así, la Confederación Intersindical Galega (CIG) establece dos paros de cuatro horas, uno en horario de mañana y otro de tarde. a jornada finaliza con una manifestación a las 20.00 horas en la Peregrina.

A esta iniciativa se han unido entidades y colectivos de todo el país. De hecho el Concello de Pontevedra anunció la cancelación de los eventos de su agenda pública de hoy comprendidos entre las 10.00 y las 14.00 horas.

Por medio de esta huelga, se condena la represión de Israel y se reivindica la paz en el Estado palestino. Por ello, se exige que el ya anunciado cese del fuego sea permanente y verificable; que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata; que se apoye la reconstrucción de Gaza; la suspensión completa y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel; la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel; o la investigación y proceso judicial de las personas y organizaciones que cometieron crímenes de guerra y en contra de la humanidad, entre otras.

Por ello, una de las estas protestas se concentra a las 11.15 horas en la plaza da Ferrería de la ciudad, delante de las instalaciones de la UGT en Pontevedra.

Solidariedade Obreira, anima al conjunto de fuerzas sindicales, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y populares a sumarse a esta convocatoria, con el fin de construir una respuesta unitaria y masiva que haga visible un «grito» claro: «Huelga general en solidaridad con Palestina. No al genocidio, no a la complicidad de los gobiernos, no a la barbarie».