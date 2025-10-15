Pontevedra arranca la jornada de huelga a favor del pueblo palestino

Pontevedra vive hoy una gran huelga con diferentes movilizaciones con el objetivo de expresar el apoyo a la población palestina y pedir que se condene la política genocida en Gaza.

La jornada arrancó con una manifestación delante del Hospital Provincial, que fue continuada por otra concentración en la plaza da Ferraría. En esta exitosa juntanza, debido a la gran asistencia con la que contó, se realizó un recorrido circular pasando por la calle Benito Corbal y regresando a la plaza de la Peregrina.

Varios manifestantes en la plaza de la Ferrería. / Jose Antepazo

Esta huelga fue apoyada por la Confederación Intersindical Galega (CIGA); la plataforma Pontevedra con Palestina; el Concello de Pontevedra, que canceló parte de su agenda municipal y varios concejales acudieron a la protesta; y una gran cantidad de personas que se unieron a la causa.

"Desde el gobierno municipal nos parecía importante seguir poniendo el foco en la situación que vive el pueblo de Palestina, una situación que sigue siendo de abuso que va más allá de 77 años, más allá del supuesto paro de bombardeos. Existe un genocidio que tiene que tener un seguimiento y un castigo por parte de la Comunidad Internacional" indica la teniente de alcalde, Eva Vilaverde.

En cuanto a la postura del Concello con relación al veto de Israel en cualquier evento realizado en la ciudad, Vilaverde declara que "en este momento es muy precipitado poder valorar algo porque aún no se sabe cómo va a evolucionar" la situación. "Vamos a ver si realmente se para con los bombardeos, porque tampoco estamos seguros de nada a día de hoy, vamos a esperar", concluye.

Por otro lado, Diana Rodríguez, la secretaria comarcal de la CIGA de Pontevedra, reclamó en la plaza de la Peregrina "medidas políticas, económicas, reales y efectivas contra el estado sionista de Israel" y señaló que "desde que Israel inició su incursión de muerte y destrucción total, la CIGA contribuyó y apoyó en Galicia una acción permanente y continuada de solidaridad con Palestina, promoviendo convocatorias e iniciativas propias, pero también colaborando o secundando a otros colectivos. Así conseguimos durante dos años mantener un calendario de más de 1.100 movilizaciones en más de 41 ciudades del país".