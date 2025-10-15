La mano amiga de los voluntarios de la Asociación contra el Cáncer da calidez a los hospitales

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y la Asociación Española contra el Cáncer renovaron su convenio para el desarrollo de actividades de voluntariado hospitalario. Por la mañana, en el Hospital Provincial de Pontevedra se celebró la firma con presencia del gerente sanitario José Flores Arias y la presidenta del colectivo Blanca Ana García Rodríguez. A la reunión asistieron también responsables asistenciales y la oncóloga jefe del servicio Begoña Graña Suárez.

El acuerdo da continuidad a anteriores convenios ya en vigor y consolida la colaboración de ambos entes en materia de voluntariado. Su finalidad, explican en un comunicado, radica «en seguir desarrollando programas de acompañamiento y apoyo a pacientes oncológicos y a sus familias, promoviendo una atención más próxima, empática y humanizada dentro de los centros sanitarios del área.

El convenio regula la actuación de los voluntarios en los acompañamientos hospitalarios y del conocido «Carriño solidario», dos iniciativas, explican, «que buscan mejorar la experiencia de los pacientes oncológicos durante sus estancias hospitalarias.

A través de estas acciones, recuerdan, los voluntarios «prestan acompañamiento emocional, escucha activa y actividades de ocio adaptadas a cada situación, además de facilitar pequeñas atenciones como bebidas, prensa o material de lectura de forma gratuíta». Todo ello se coordina con el personal sanitario para garantizar el bienestar y el respeto a los pacientes.

Otro objetivo de este acuerdo busca contribuir a que las estancias hospitalarias sean más amables y a que tanto los pacientes como sus cuidadores perciban un entorno de proximidad, humanidad y apoyo, en línea con la estrategia de humanización sanitaria del Servicio Galego de Saúde.

Garantías

La renovación del acuerdo entre el área sanitaria y la asociación establece que la AECC disponga de voluntariado formado, así como disponer de los materiales necesarios y la coordinación del programa. Por su parte, el área sanitaria facilitará los espacios para las actividades, el acceso de los voluntarios a las unidades autorizadas y la supervisión adecuada para garantizar la seguridad y confidencialidad de los pacientes.

Ambas entidades acuerdan además mantener una comisión mixta de seguimiento para velar por el cumplimiento de un convenio que crea una red de apoyo pues, en palabras del gerente Flores «calidad técnica y calidez humana deben ir de la mano».