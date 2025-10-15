Lecturas que son también creatividad y comunidad

«Hacer de la lectura un acto menos solitario». Alba Blanco Boga, al frente de la librería Seijas de Pontevedra, explica así el espíritu que la animó a poner en marcha hace dos años el club de lectura Se buscan mujeres valientes. Aprovechó la comunidad de amigas que ya había en su entorno ligada al arte y las letras para darle un nuevo impulso, esta vez través de la literatura compartida.

En esta andadura las participantes han comprobado como la lectura funciona como un motor excepcional para el bienestar y la búsqueda personal, pero también para la amistad.

Con una entusiasta comunidad que llega en estos momentos a las 70 integrantes, el club se reúne puntualmente una vez al mes para analizar a fondo de modo colectivo un libro de una escritora. El epicentro de sus lecturas se sitúa en la mayoría de las ocasiones en la literatura contemporánea, con una predilección por géneros que invitan a la reflexión y la imaginación, como el terror, la ciencia ficción y la fantasía.

El club entiende que la lectura en grupo no solo enriquece la comprensión de una obra, sino que también tiene un impacto directo en el ánimo y la conexión social. Al intercambiar interpretaciones y emociones suscitadas por los libros, las integrantes reflexionan sobre la obra y también tienen oportunidad de que cada página y cada debate las haga profundizar en la experiencia literaria, muchas veces convertida en refugio.

Para fomentar una interacción aún más imaginativa, Alba Blanco propone una «pequeña creación» o «activación creativa» mensual. El objetivo es que las participantes piensen en el libro «de otra manera, más activa». Esta propuesta se concreta cada vez de las formas más variadas y originales, dependiendo de la inspiración que despierte cada libro: desde comidas literarias (con por ejemplo recetas que se vinculan on el argumento de una obra), hasta la elaboración de listas de música, la redacción de textos, o la creación de dibujos y mapas.

En ocasiones especiales, la experiencia se eleva con la visita de autoras. Ayer el club recibió a Montse Albets y a su editora Laura Sandoval (de Hoja de Lata) para conversar sobre el libro Solo tierra, solo lluvia, solo barro, una novela sobre el duelo y la soledad extrema

Con el interés por la lectura y las artes, la diversidad es la otra clave de este grupo. El perfil de las integrantes es «súper amplio», constata la librera, abarcando mujeres desde los 20 hasta los 70 años. Alba Blanco Boga las describe con admiración como lectoras «activas, muy divertidas, muy empáticas» y, en general, «muy dignas», un crisol de personalidades que demuestra que el amor por la lectura no conoce barreras.

Dado que la Librería Seijas es un espacio reducido de apenas 30 metros cuadrados, las reuniones mensuales se celebran en La Verbena, un local ubicado en la calle Charino que cede Rocío García Polo, también escritora y amiga de Alba. Este préstamo es un ejemplo más de cómo la amistad y la generosidad facilitan el florecimiento de la cultura.

