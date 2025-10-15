Un hombre vestido con falda y peluca de mujer huye sin ningún botín de una librería de Sanxenxo

Tremendo fue el susto que sufrieron Blas Otero y Belén Moldes cuando a las diez de la mañana de ayer entró en su librería de A Revolta (Sanxenxo) un hombre corpulento, vestido con falda negra, peluca de mujer, gafas de sol y mascarilla y les exigió la recaudación armado con una pistola, no se sabe si real o de fogueo.

«Dame el dinero», exigió el asaltante al propietario del local que además de regentar la librería vende también lotería, lo que podría haber hecho pensar al ladrón en que habría dinero en la caja.

La conversación fue muy corta, explica Belén Moldes, quien se encontraba en ese momento en el almacén y oyó el barullo en la tienda.

«Mi marido, al principio, creyó que era una broma por el aspecto del hombre, pero enseguida se dio cuenta de que iba en serio», explica Belén Moldes que cree que se percató cuando sacó la pistola y les amenazó con ella.

Pero el acto se interrumpió de pronto porque el asaltante debió darse cuenta de que algo iba mal y decidió huir como había llegado.

«Tras un forcejeo, salió de la tienda y se dirigió al coche», un Seat Toledo, de color azul, que había estacionado a solo unos metros de la librería que eligió para perpetrar el frustrado robo.

Fue entonces cuando los dueños del local salieron detrás de él y pudieron anotar la matrícula del automóvil, que facilitaron inmediatamente a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Por la tarde, los agentes ya habían podido identificar al hombre, de mediana edad y complexión corpulenta, que además ya estaba fichado, aunque al cierre de la edición todavía no ha sido detenido, explican en fuentes oficiales, a pesar de que acudieron a su domicilio y pudieron hablar con la madre.

Del suceso hay también otros testigos ya que varios vecinos de Noalla pudieron observar como este hombre disfrazado se subía al coche en el que había llegado hasta el lugar del suceso e incluso tuvieron ocasión de fotografiar alguna de las escenas de su marcha.

En la parroquia de Noalla corrió como la pólvora la noticia del intento de asalto a la librería Corel, ya que se trata de una parroquia muy tranquila en la que apenas se producen sucesos de esta naturaleza.

«Es la primera vez que itentan robarnos», reconoce Belén Moldes, quien en la noche de ayer admitía que todavía no se le había pasado el susto del cuerpo. «Fue una situación muy tensa que ni mi marido ni yo esperábamos», indica con voz de intranquilidad.