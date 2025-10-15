Diferentes ponencias conforman el programa previo de los Premios Feroz 2026

La programación previa a los Premios Feroz 2026, que se celebran el próximo 24 de enero en Pontevedra, presentó ayer una interesante jornada de actividades gratuitas y abiertas al público.

El día comenzó en la Facultad de Comunicación del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo con distintas ponencias dedicadas a la producción independiente gallega, formada por tres bloques temáticos.

Las productoras en la charla «Mulleres que contan». / Gustavo Santos

En el primero de ellos, «Produtoras da provincia de Pontevedra e camiño internacional», tres empresas con líneas muy diferenciadas contaron cómo abordan la producción. Estas fueron M International, centrada en contenidos televisivos; Matriuska Cinema, en el cine; y Coven Films, que realizaprincipalmente cortometrajes y se dedica también a la docencia .

El segundo, «As rodaxes na provincia de Pontevedra», contó con la presencia de Silvia Fuentes, de Sétima, y Alfonso Zarauza, de Maruxiña Films. Ambos comentaron su experiencia en el rodaje de dos películas en distintas zonas de la provincia como Sanxenxo, Marín o Vigo, que se estrenarán próximamente. «Para mí es muy importante que los estudiantes conozcan de primera mano cómo es la realidad del sector en el que van a trabajar», expresa Silvia Fuentes.

Asimismo, el último bloque se denominó «Mulleres que contan», donde varias productoras realizaron distintas intervenciones sobre el papel de las productoras ejecutivas a la hora de llevar a cabo los proyectos y la situación de las mujeres en el sector. Una de ellas fue Nati Juncal, de Cósmica y delegada territorial, a su vez, de CIMA Galicia, quien destacó la progresión en las formas de liderazgo, siendo más conciliadoras y contando con más presencia femenina. No obstante, Juncal sostiene que «todavía hay diferencia en los presupuestos para películas dirigidas por mujeres y violencia silenciada en la industria que tiene que erradicarse y desaparecer».

«La jornada fue muy positiva y estamos contentas con la acogida», declara Uxía Caride, gerente de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi).

Una jornada de nivel Feroz

Por otro lado, a las 18.00 horas, el Pazo da Cultura acogió las ponencias de Borja Cobeaga, quien se hizo popular tras el éxito de la película ‘Ocho apellidos vascos’, de la que fue guionista, convirtiéndose en uno de los mejores cineastas de la industria que mejor maneja la comedia. «Desde pequeño quería ser director, pero la comedia vino después, cuando vi que era algo casi orgásmico pensar un chiste en tu casa y que un desconocido se riese», expresa.

Los reconocidos cineastas antes de su coloquio. / Jose Antepazo

También la dramaturga, guionista y profesora de interpretación Anna R. Costa formó parte de la actividad. «Arde Madrid es mi proyecto más redondo, pero tengo trabajos en el teatro de los que estoy orgullosísima», señala Costa, quien también resalta en comedia.

En el coloquio, los expertos cineastas charlaron sobre sus referentes en el mundo de la comedia, sus trabajos dentro del género, compartiendo su manera de trabajar, y confesaron algunas anécdotas de su trayectoria en general.

Ambos profesionales están estrechamente relacionados con los Feroz debido al reconocimiento de haber ganado este galardón.