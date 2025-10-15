El coloquio de Marlena Alterio, el 30 de octubre

La guinda del mes de las actividades previas a los Premios Feroz 2026 es el encuentro con la actriz Marlena Alterio el próximo jueves 30 de octubre, donde confesará lo que considera más difícil del género cinematográfico y contará alguna de las anécdotas que atesora en su larga trayectoria. Alterio se alzó con el Feroz a Mejor actriz protagonista el pasado año 2024.