El coloquio de Marlena Alterio, el 30 de octubre
La guinda del mes de las actividades previas a los Premios Feroz 2026 es el encuentro con la actriz Marlena Alterio el próximo jueves 30 de octubre, donde confesará lo que considera más difícil del género cinematográfico y contará alguna de las anécdotas que atesora en su larga trayectoria. Alterio se alzó con el Feroz a Mejor actriz protagonista el pasado año 2024.
