El colectivo Amil insta a la retirada de las torres de medición en dos polígonos eólicos

El colectivo «Amil sen eólicos» acaba de confirmar que los polígonos de Anduriña y Zudreiro, en los municipios de Moraña, Campo Lameiro, Barro y Pontevedra, han sido denegados y archivados por la Xunta de Galicia.

En este sentido, ante la desaparición de estos proyectos del Registro Eólico de Galicia. la asociación ha solicitado los informes correspondientes a las autoridades que confirman que dichos parques no podrán ejecutarse.

En concreto, según dichos informes, los motivos que imposibilitan la construción de estos proyectos responden a un informe desfavorable de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que destaca la incompatibilidad de dichos polígonos con la protección y conservación del patrimonio arqueológico y cultural de la zona.

Con respecto a Zudreiro, la Dirección Xeral considera que su construcción es «incompatible con la protección y conservación de los valores del patrimonio existente en la zona».

Potencial arqueológico

Y en relación con Anduriña, este mismo organismo requirió a la empresa promotora que concluyese que el estudio de impacto cultural presentado «no permite realizar una evaluación de impacto completa y adecuada para la totalidad de los elementos patrimoniales afectados, debiéndose tener en cuenta, la alta potencialidad arqueológica de este área».

Y agrega, que por tanto, al objeto de poder continuar con la tramitación y análisis de este expediente, «es necesario corregirlo y completarlo en varios aspectos».

Impacto

Estas exigencias, indican en «Amil sen eólicos», implicó que la empresa promotora desistiese del proyecto al no considerarlo viable con los cambios y medidas requeridas».

En concreto, en la empresa subyayan que el impacto del proyecto sería relevante «dejando pocas alternativas a la reubicación de los aerogeneradores, entre otras cosas debido tanto al impacto visual generado por los mismos como las afecciones directas a elementos patrimoniales».

Añaden que teniendo en cuenta lo anterior, junto con el resto de los informes sectoriales recibidos, y tras analizar minuciosamente el emplazamiento «se descarta la posibilidad de desplazamiento de los aerogeneradores y demás infraestructuras a otras zonas del polígono.

El caso Acibal

En el colectivo indican que este rechazo por afecciones patrimoniales «recuerda el caso del polígono eólico Acibal, que se solapa con Anduriña, y es vecino del Zudreiro y cuyas obras siguen paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.

El colectivo recuerda que informaba semanalmente a Patrimonio de nuevos petroglifos en medio de las obras, siendo algunos dañados irreversiblemente, sin que se detuviesen las obras en ningún momento. En vista de este rechazo, el colectivo solicitará la retirada inmediata de las dos torres de medición instaladas porque carecen de sentido en estos momentos.