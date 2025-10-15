Más de un centenar de expertos de museos se darán cita en el cuarto Encuentro ICOM

El Museo de Pontevedra acogerá apartir de mañana la cuarta edición del Encuentro de Museología ICOM-España, un evento trienal que convoca a representantes de los principales museos españoles para debatir sobre su realidad y tendencias. Más de un centenar de profesionales analizarán el futuro de los almacenes y salas de reserva de los museos, bajo el título «Coleccións almacenadas: (re)definir e (re)organización. O desafío da sostibilidade medioambiental e social».

Se abordará el estado actual y los retos futuros de las colecciones almacenadas y los espacios que las albergan desde una doble perspectiva. Por un lado, mediante el estudio y presentación de nuevos modelos de reservas museísticas y, por otro, mediante su redefinición, al amparo de criterios de sostenibilidad ambiental y social, que las doten de nuevos usos y formas de relación entre las instituciones museísticas.

Para ello la cita contará con expertos internacionales como Gaël de Cuinchen, miembro del Grupo de Trabajo de Colecciones Almacenadas de ICOM; Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales; Roman Aebersold, del Museo Nacional Suizo; Juliette Raoul Duval, vicepresidenta de ICOM Europa; y Hélène Vassal, directora de Colecciones del Museo del Louvre, entre otras figuras relevantes del ámbito museológico. También participarán directores de algunos de los principales museos gallegos.