Más de un centenar de expertos de museos se darán cita en el cuarto Encuentro ICOM

Se celebrará a partir de mañana y hasta el sábado en el Edificio Castelao

REDACCIÓN

Pontevedra

El Museo de Pontevedra acogerá apartir de mañana la cuarta edición del Encuentro de Museología ICOM-España, un evento trienal que convoca a representantes de los principales museos españoles para debatir sobre su realidad y tendencias. Más de un centenar de profesionales analizarán el futuro de los almacenes y salas de reserva de los museos, bajo el título «Coleccións almacenadas: (re)definir e (re)organización. O desafío da sostibilidade medioambiental e social».

Se abordará el estado actual y los retos futuros de las colecciones almacenadas y los espacios que las albergan desde una doble perspectiva. Por un lado, mediante el estudio y presentación de nuevos modelos de reservas museísticas y, por otro, mediante su redefinición, al amparo de criterios de sostenibilidad ambiental y social, que las doten de nuevos usos y formas de relación entre las instituciones museísticas.

Para ello la cita contará con expertos internacionales como Gaël de Cuinchen, miembro del Grupo de Trabajo de Colecciones Almacenadas de ICOM; Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales; Roman Aebersold, del Museo Nacional Suizo; Juliette Raoul Duval, vicepresidenta de ICOM Europa; y Hélène Vassal, directora de Colecciones del Museo del Louvre, entre otras figuras relevantes del ámbito museológico. También participarán directores de algunos de los principales museos gallegos.

