La Cátedra Telefónica de la UVigo visita la Escuela Naval

La Cátedra Telefónica de la Universidad de Vigo vivió durante la jornada de ayer una sesión pedagógica «muy especial», al trasladar su actividad del campus universitario a la Escuela Naval Militar de Marín.

Durante toda la mañana los alumnos han asistido a «un encuentro sobre ecosistemas de innovación abierta en Defensa», explican desde la organización sobre la jornada de visita.

La directora de Telefónica en Galicia, Paula Beirán, quiso destacar a lo largo de su intervención inaugural del encuentro que «el objetivo de esta exhibición era que los alumnos de la Universidad de Vigo pudiesen conocer de primera mano el abanico de tecnologías en las que se está trabajando en los proyectos estratégicos de Defensa».

Mercado laboral

Además, concluyó recalcando que «en definitiva, lo que queremos es que conozcan las oportunidades laborales que surgen en este ámbito de trabajo».

Beirán estuvo acompañada en el acto de inauguración por el director de la Escuela Naval Militar, el comandante Tomás Clavijo, además del rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, que no se quiso perder esta oportunidad de divulgar actividades formativas.

Los alumnos que pudieron asistir a la cita, tras la intervención de la directora de Telefónica, presenciaron dos sesiones de mesa redonda. La primera trató sobre Ecosistemas de Innovación Abierta, mientras que la segunda estuvo centrada en los proyectos de innovación que se están llevando a cabo ahora en el ámbito de Defensa como temática principal.

En estas, participaron tanto el rector como Jesús Abraham, CIO de Defensa de Telefónica España y capitán de corbeta, junto a Fernando Obelleiro, catedrático de la Universidad de Vigo.

La jornada divulgativa contó, además, con un cierre muy especial gracias a la visita de los alumnos desplazados a los simuladores Siana y Cavir.

12 años de promoción

Telefónica constituyó su cátedra homónima en la Universidad de Vigo hace ya 12 años con el objetivo de «promover la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la enseñanza universitaria, la investigación y la innovación».

Dirigida por el catedrático José Cidrás, ha desarrollado a lo largo de todos estos años talleres y conferencias de interés para los alumnos.

Tanto los talleres de Arduino como la jornada smart energy-smart city, los seminarios sobre la plataforma MiríadaX o los Moocs son tan solo algunos ejemplos de las iniciativas planteadas.

Inlcuso, ha participado, entre otros, en el Foro Tecnolóxico de Emprego, el congreso Smart Cities and Communities o en el encuentro Hack for good.