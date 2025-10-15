Castelao, eje de las Xornadas de Pensamento e Creación
Incluirán de nuevo conferencias y actividades creativas, un concierto y una proyección
REDACCIÓN
Las Xornadas de Pensamento e Creación en las que colaboran la Universidade de Vigo y el Aula Castelao de Filosofía se dedicarán en este 2025 a Castelao en el 75 aniversario de su muerte.
La Casa das Campás volverá a ser escenario de este ciclo, que se celebrará mañana y el próximo viernes a partir de las 19 horas y que de nuevo combinará conferencias y actividades creativas.
La ponencia de mañana a las 19 horas y correrá a cargo del escritor y profesor Manuel Rei Romeu, que disertará sobre «A creación literaria de Castelao». Seguirá a las 20,30 horas el concierto de Ugia Pedreira y Alejandro Vargas. Al día siguiente, en el mismo horario, se celebrará la charla del profesor Paulo Porta Martínez sobre «A creación artística de Castelao» y seguirá la proyección del documental «As cruces de pedra na Bretaña (O retorno)» de la A.C. Vagalumes.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade