Castelao, eje de las Xornadas de Pensamento e Creación

Las Xornadas de Pensamento e Creación en las que colaboran la Universidade de Vigo y el Aula Castelao de Filosofía se dedicarán en este 2025 a Castelao en el 75 aniversario de su muerte.

La Casa das Campás volverá a ser escenario de este ciclo, que se celebrará mañana y el próximo viernes a partir de las 19 horas y que de nuevo combinará conferencias y actividades creativas.

La ponencia de mañana a las 19 horas y correrá a cargo del escritor y profesor Manuel Rei Romeu, que disertará sobre «A creación literaria de Castelao». Seguirá a las 20,30 horas el concierto de Ugia Pedreira y Alejandro Vargas. Al día siguiente, en el mismo horario, se celebrará la charla del profesor Paulo Porta Martínez sobre «A creación artística de Castelao» y seguirá la proyección del documental «As cruces de pedra na Bretaña (O retorno)» de la A.C. Vagalumes.