Buceta invita a visitar «las ciudades del alma» en Marín

La artista multidisciplinar Olalla Buceta presenta este viernes a las 20.00 horas su exposición «De camiño a Ítaca» en la sala del Ateneo Santa Cecilia con entrada es gratuita hasta completar aforo.

«¿Y si las ciudades no fueran lugares sino estados del alma?», pregunta la autora de la exposición.

Con esta retórica presenta una serie de obras donde «la arquitectura se disuelve, los contornos se desvanecen y lo urbano se vuelve emoción», explica.

No hay calles, ni edificios reconocibles en su muestra, exceptuando cuatro localizaciones: Vilagarcía, Carril, Ourense y Pontevedra, con su puente de O Burgo y la plaza del Muelle.

Los trazos de espátula y la mezcla directa de los acrílicos en la tela «generan nieblas de color, ritmos que evocan construcciones sin nombre», expresa.

En consecuencia, las formas «podrían ser una torre, un castillo, una muralla, un puente, una frontera, una ruina, una ría, un lugar posible de habitar o una ciudad soñada».

La exposición trae espacios en distintas horas del día, en calma o bulliciosos, de imaginación o reconocibles.

Cuenta que «no hay pretensión ninguna de llegar a Ítaca, sino de disfrutar del proceso».

Esta exhibición «no habla de urbes concretas, sino de la forma en que lo construido nos habita por dentro», reflexiona Buceta.

En su obra plasma «siluetas, luz entre volúmenes, reflejos o destellos que quedan grabados en nudos como metáforas de deseos, de miedos o de sensaciones».

Se trata de una invitación a «perderse y a encontrarse en lugares que nunca existieron pero que reconocemos como propios», define la artista.

La exposición estará abierta al público hasta el próximo día 31 de lunes a viernes, en horario de 18.00 a 20.30 horas.