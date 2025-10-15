El BNG reclama al Concello mejoras para la gestión de los aparcamientos públicos

El Bloque Nacionalista Galego de Marín propone una serie de mejoras en la gestión del aparcamiento en la localidad.

El grupo nacionalista trasladó durante el pleno del pasado jueves una propuesta centrada en la mejora del funcionamiento de la aplicación Smart Mobility Marín y de los paneles informativos sobre los aparcamientos públicos gratuitos.

Todo, «con el objetivo de facilitar el uso de estos espacios tanto al vecindario como a las personas que visitan el municipio», explican desde el BNG.

«Se han propuesto soluciones técnicas sencillas y asumibles, como activar la versión para dispositivos iOS de la aplicación, actualizar los datos en todas las plataformas, mostrar porcentajes reales de ocupación con una tipografía más clara, como ya hacen concellos como A Estrada», reclaman.

Además, recomiendan la instalación de nuevos paneles en las entradas principales a la ciudad, especialmente desde Bueu y Moaña, «para facilitar el acceso a la información desde el primer momento y evitar confusiones».

Comentan que estas propuestas llegan tras detectar «varias deficiencias» en el sistema actual de información sobre los aparcamientos públicos.

La aplicación Smart Mobility Marín continúa sin estar disponible para muchos teléfonos, y hay versiones que, junto con la web del proyecto «Mares», ofrece «datos incompletos, sin recoger todos los aparcamientos activos ni su nivel real de ocupación», sostienen desde el Bloque Nacionalista Galego.

Además, los paneles «solo muestran un código de colores, sin cifras ni porcentajes, lo que puede dar lugar a errores en la interpretación de la disponibilidad real de plazas», lamentan.