Bandalux celebra sus bodas de plata con un sólido crecimiento logístico y económico en Moraña

Bandalux Celtic Estores celebra este año sus bodas de plata, un hito que pone en valor su compromiso con Galicia y el trabajo en equipo, explican en la compañía que conmemora esta fecha con un evento especial el próximo 7 de noviembre en el pazo de A Toxeiriña, al que asistirán trabajadores, dirección y diversas personalidades del entorno empresarial e institucional.

Es hoy una de las cinco plantas de producción que Bandalux Group, multinacional española especializada en el diseño, fabricación y distribución de cortinas y soluciones de protección solar a medida, tiene en Europa y EEUU.

La historia de Bandalux Celtic Estores es también la de una familia y de una comunidad. A finales de los años 90, la familia García, propietaria de Bandalux decidió volver a su tierra natal, Galicia, en busca de un nuevo espacio para ampliar la capacidad productiva de la compañía. Tras presentar su proyecto en varios municipios, Moraña fue la localidad que mejor entendió sus necesidades y apostó decididamente por su implantación, con la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Montes de Afieira, explican.

En agosto del año 2000 se constituyó oficialmente Celtic Estores, iniciando su actividad con 7 trabajadores y una nave de 450 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. Dos años más tarde, en 2002, se inauguró la primera nave propia de Bandalux en el polígono industrial de Moraña, a la que seguirían nuevas ampliaciones en 2004 y 2007.

En 2022, la compañía abrió Moraña II, una nueva planta destinada a la gestión de ventas a grandes superficies y canal online, alcanzando así casi 15.000 metros cuadrados de superficie construida.

A lo largo de estos 25 años, Bandalux Celtic Estores se ha consolidado como un referente industrial en la comarca de Pontevedra, combinando innovación, sostenibilidad y compromiso social. Su crecimiento ha impulsado el empleo local y contribuyó al crecimiento económico de Moraña.