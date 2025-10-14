Vilaboa alardea de sus finanzas con un superávit de 471.088 euros
R.P
Vilaboa
César Poza, alcalde de Vilaboa, presume de «buena salud financiera» tras la aprobaciónen pleno de las cuentas generales del año pasado.
Estas reflejan un superávit estructural de 471.088 euros y un «cumplimiento estricto de los principales parámetros fiscales de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública», garantizan desde el Concello.
Además, aseguran que han reducido casi a la mitad el periodo medio de pago a proveedores, pasando de 14,43 días a tan solo 7,92.
Estos datos propician que le gobierno local se muestre «especialmente satisfecho».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra