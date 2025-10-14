Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa alardea de sus finanzas con un superávit de 471.088 euros

R.P

Vilaboa

César Poza, alcalde de Vilaboa, presume de «buena salud financiera» tras la aprobaciónen pleno de las cuentas generales del año pasado.

Estas reflejan un superávit estructural de 471.088 euros y un «cumplimiento estricto de los principales parámetros fiscales de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública», garantizan desde el Concello.

Además, aseguran que han reducido casi a la mitad el periodo medio de pago a proveedores, pasando de 14,43 días a tan solo 7,92.

Estos datos propician que le gobierno local se muestre «especialmente satisfecho».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents